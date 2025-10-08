“Hay algo roto adentro”: alcalde Domingo Argüello cuenta detalles de su accidente

El alcalde de Monte de Oca deberá guardar reposo tras sufrir una lesión en la rodilla durante un accidente doméstico. (redes/Instagram)

Domingo Argüello, alcalde de Monte de Oca, recibió una noticia poco alentadora tras el accidente doméstico que sufrió la noche del sábado.

El exlocutor de la emisora 103 F.M. había contado que, por un descuido, se cayó en su casa y se golpeó una de las rodillas, por lo que tuvo que asistir al hospital.

LEA MÁS: Domingo Argüello, alcalde de Montes de Oca, sufrió accidente en su casa que lo mandó directo al hospital

La radiografía que le habían hecho descartaba una fractura; sin embargo, faltaba que le hicieran una resonancia magnética para ver qué tenía, pues el dolor no cesaba.

“Me sacó un montón de sangre (el doctor); o sea, hay algo roto adentro. Tengo que esperar un poco para, eventualmente, ver cómo avanza (el golpe), ponerme mucho hielo y a esperar cómo se va comportando la rodilla”, dijo tras ir donde un ortopedista privado.

A Domingo lo mandaron a tener todo el reposo posible, por lo que le prohibieron ir a eventos de la alcaldía o actividades públicas mientras se recupera.

LEA MÁS: Domingo Argüello: “Qué interesante que aquel muchacho de pelo largo hoy es alcalde”

Según dijo, a pesar de ello seguirá trabajando desde su casa, pues no quiere descuidar sus ocupaciones de la municipalidad, mientras se define más adelante si lo tienen que operar.

El también exanimador de conciertos agradeció tantas muestras de cariño que ha recibido en sus redes y teléfono personal desde que se dio a conocer lo de su accidente doméstico.

LEA MÁS: Domingo Argüello recibió una noticia sobre su salud que lo tiene algo angustiado