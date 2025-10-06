Domingo Argüello, alcalde de Montes de Oca, sufrió accidente en su casa que lo mandó directo al hospital

Domingo Argüello es el alcalde de Montes de Oca y ahora deberá trabajar desde su casa mientras se recupera. (Cortesía )

Domingo Argüello, alcalde de Montes de Oca, sufrió un pequeño accidente en su casa que lo mandó directo al hospital y que lo tiene alejado de su oficina en la alcaldía.

El también reconocido locutor tuvo el accidente doméstico la noche del sábado y este lunes está a la espera de que le hagan una resonancia magnética para ver qué es lo que tiene.

El alcalde contó que fue una caída “incómoda” y que se lesionó la rodilla, produciéndole un dolor tan fuerte que no pudo evitar ir a hacerse una placa y ultrasonido para ver si hay fractura.

Domingo fue este domingo al hospital acompañado de su papá y explicó que solo pudieron hacerle un radiografía, pero no el ultrasonido y la resonancia.

Domingo Argüello, actual alcalde de Montes de Oca, usa un bastón para caminar luego de la lesión que tuvo en 1991. (JOHN DURAN)

Según le indicaron los doctores, no se ve fractura en su rodilla; sin embargo, no pueden descartar que tenga una rotura de menisco o una lesión en el ligamento lateral.

“Estoy con mucho dolor, ya rayos X descarta una fractura, es lo bueno, pero hasta mañana (este lunes) puedo hacerme un ultrasonido y eventualmente una resonancia magnética para descatar que sea algo en el menisco o en el ligamento lateral, esperemos que sea solo un jaloncito y que sea de cuidarse, de reposo, de frío, de medicamentos y ya, y sino, bueno vamos de nuevo (con una operación de rodilla)”, mencionó en sus historias de Instagram.

Argüello, quien practica el tenis de mesa paralímpico, contó que mientras tanto seguirá trabajando desde su casa aunque esté en silla de ruedas, porque no quiere dejar de lado sus responsabilidades en la municipalidad.

En mayo tuvo que ser operado de un tumor en su nariz que también lo mantuvo lejos de la alcaldía por varias semanas.

Domingo Argüello dice que él volvió a nacer en enero de 1991

Además, él usa bastón para caminar después de la lesión en su médula espinal que sufrió mientras practicaba deporte en 1991.