Domingo Argüello ya regresó a la alcaldía de Montes de Oca sin ningún rastro de cáncer

Domingo Argüello, alcalde de Montes de Oca, ya regresó a sus labores después de su operación. (Cortesía )

El alcalde Domingo Argüello ya regresó a su despacho en la Municipalidad de Montes de Oca tras ser operado de un tumor en su nariz.

Su retorno al trabajo se dio el martes anterior y, según nos contó, un día después le quitaron los hilos, algo que le resultó “sumamente doloroso e incómodo”.

El famoso locutor y animador de eventos contó que su nariz quedó muy bien, a pesar de la evidente cicatriz que le quedó, pero sabe que con el tiempo la hinchazón bajará y se verá mejor.

Argüello nos había contando en una entrevista pasada que el melanoma que tenía en esta parte de la cara “era invasivo y algo agresivo”, por lo que urgía extraerlo.

Su primo, el doctor Rodrigo Argüello, fue quien lo operó el pasado 12 de mayo, en una clínica privada.

Domingo Argüello se operó la nariz el pasado 12 de mayo por un tumor que le encontraron. (redes/Captura de video)

“Mi dermatólogo es Mauricio Mora, de hecho él fue el que me había sacado el pedacito que tenía la vez pasada en la cabeza, pero bueno, es una operación cariñosa (en cuanto a dinero) y complicada, y cuando mi primo se enteró, lo vio ahí en las redes, me dijo: ‘primo, yo te opero’ y, te soy muy sincero, mi primo es un médico con mucha experiencia, cirujano plástico, entonces por un tema reconstructivo obviamente, el que me opere mi primo, con la capacidad que tiene, me daba también esa tranquilidad en la parte reconstructiva”, reconoció.

La operación, pese a ser ambulatoria, se llevó sus varias horas, pero afortunadamente lograron sacar todo el tumor de raíz.

“La cirugía fue bastante complicada porque te abren la nariz y te tienen que sacar el pedazo donde en teoría está el cáncer y esperar una hora a que los patólogos, que tuve dos, revisaran y verificaran con la biopsia que ya no quedara ningún rastro de cáncer y por dicha en el pedazo que se quitó se fue todo ahí, o sea, estaba muy localizado y luego se vino el cierre de la nariz”, explicó muy feliz.

Domingo Argüello dice estar muy contento porque no solo le quitaron todo el tumor sino que su nariz quedó muy bien. (Cortesía )

Ahora el alcalde deberá cuidarse más de la cuenta del sol y lo mandaron a andar con un vendaje especial, a usar sombrero cuando sale a la calle y evitar la exposición directa.

“El proceso de curación total es de meses, muchos meses, pero bueno, estoy contento”, agregó.

Domingo reconoció que lucha contra el cáncer de piel desde inicios de los 2000, porque en su juventud abusó del uso de las cámaras de bronceado dado que en aquella época era la moda y las sesiones se las daban gratis.

Años después se vinieron las consecuencias, pues ya le había detectado un tumor en la cabeza, y también le quitaron otro melanoma cerca de la frente años después. Para su gran fortuna ambos tumores eran benignos, pero igualmente le volvió a salir una tercera vez este año.

