Domingo Argüello nos dio su primera entrevista como alcalde y habló con total sinceridad

Domingo Argüello es el nuevo alcalde de Montes de Oca por los próximos cuatro años y según contó, este lunes se levantó con más de 1200 mensajes de felicitación en su celular.

El reconocido locutor Domingo Argüello ganó la alcaldía de Montes de Oca, tras pulsearla por segunda ocasión y promete que será un alcalde presente y muy trabajador.

Según confiesa, su fama de farandulero no fue la que lo ayudó a ganar sino más bien le tocó trabajar duro para que la gente se quitara esa imagen y confiara en que su único deseo es mejorar el cantón.

Su mayor compromiso será ahora con su hijo, Domingo Esteban Argüello, a quien espera no defraudar para que se siente orgulloso de él más como funcionario público que como papá.

- ¿Cómo recibe ese apoyo que le dio la gente de Montes de Oca?

Pues la verdad muy agradecido, muy honrado y a la vez con mucho compromiso porque parte de lo que me decían en los centros de votación ayer (domingo) fue: “ahí le puse el voto, no me falle”, “no nos falle”, “quiero verlo, ahora sí a trabajar”, “confío en usted”, “estoy votando porque creo en usted”, y eso te motiva mucho en el sentido de saber que te están confiando algo muy importante como lo es su tierra, su cantón.

- ¿Siente que por ser figura pública logró ganarse más al pueblo?

Creo que Montes de Oca no, Montes de Oca es un cantón muy estudiado, muy analítico y, precisamente, fue lo que más me afectó hace cuatro años cuando me lancé la primera vez como candidato y todavía de vez en cuando. A mí no me afecta, pero eso condiciona y hay quien dice: “este no ha estudiado”, “este lo único que hace es lo mismo que el Morning show (programa de los noventas de la radio 103.1 F.M.)”, o sea, todavía hay personas que se quedan con la imagen de uno hace 30 años y no analizan que uno ha estudiado (administración y dirección de empresas), se ha preparado, que uno es padre de familia y un montón de cosas más.

Yo tenía que lograr cambiar esa imagen del farandulero entre comillas del Morning show, a una persona que tiene la capacidad de gestionar todo un equipo de trabajo, que fue lo que logramos constituir para gobernar cómo merece un cantón como Montes de Oca, entonces sirve en cierta parte que te reconozcan, la pregunta es ¿cómo te reconocen?, y ese fue el trabajo que tuve que hacer durante estos cuatro años.

"Mingo" prometió que trabajará muy duro por todos los que votaron y por los no votaron por él.

- ¿Qué le dice justamente a esas personas que creen que no tiene la capacidad para ejercer un cargo público?

Que es una bonita oportunidad para demostrar que sí se pueden hacer las cosas, no por un tema de revancha de, “ahora sí van a ver”, sino un tema que al final de cuentas yo voy a llegar a ser el alcalde de las personas que votaron por mí y de las personas que no votaron por mí, de las que piensan eso y de las que sí creen en mí y al final de cuentas es que todas sin ninguna discriminación ni distingo se sientan felices del alcalde que van a tener. Entonces, es una oportunidad para demostrar que yo me metí en esto precisamente para servir y no para servirme.

- ¿Cuáles serán los principales proyectos a cumplir?

Son muchos, pero primero tenemos que meterle mano a la seguridad, esa es una de nuestras prioridades, así que desde ya estamos trabajando en ver cómo logramos implementar nuestro proyecto de una unidad de rescate inmediato.

Segundo, que ya empecé desde hoy (lunes) a trabajar, y eso me hace sentir muy contento y entusiasmado. Recibí un mensaje del señor presidente (Rodrigo Chaves) prácticamente abriéndome las puertas para hablar, para conversar de qué se puede hacer en el cantón. Tuve una llamada del ministro de Economía (Francisco Gamboa), que agradezco muchísimo, para trabajar en conjunto el tema de la micro, pequeña y mediana empresa, de cómo agilizamos trámites, y eso es parte de lo que va en nuestra línea de trabajo.

Recibí también mensajes de otros ministros, de diputados, entonces el lograr hacer una gestión de una verdadera negociación en pro de, en este caso, de Montes de Oca.

Domingo Argüello anduvo el día de las elecciones municipales acompañado de su hijo Domingo y su padre don Rodrigo.

- ¿Entre esos mensajes hay de sus excompañeros de su faceta farandulera?

Sí, sí. El Tigre Tony me llamó ayer, Jair Cruz me llamó, pero no le pude contestar, los excompañeros de Planet (107.5 F.M.), Clemen (Clemencia Castro, locutora) mi compañera de las mañanas en Planet; René Barboza, que se estaba lanzando por Tibás también, amigos futbolistas, de música, Mauricio (Madriz) de Entrelíneas, Ernesto Arceyut (empresario artístico), han sido muchos los mensajes y cuando uno ve eso se siente muy contento de saber que sos querido y que tienes personas que quieren lo mejor para vos y que se alegran por los triunfos.

Su hijo Domingo Argüello, de 13 años, es su mayor motivación para hacer una hacer una carrera política digna y sin señalamientos.

- ¿Qué va a pasar ahora con su faceta en radio y como atleta paraolímpico?

Si hay alguien que apostó en creer que yo iba a ser alcalde fue Planet porque dijeron: “vas a ser alcalde, entonces hacemos cambios” y literal cambiaron de programa (Breakfast Club) y cambiaron todo desde diciembre que me fui, pero ya para hacer radio no voy a tener chance, eventualmente veré la opción de hacer algún programa.

Con respecto al deporte, sí tengo que seguir, tengo que volver, a mí me encanta el tenis de mesa, pero ahí es donde tenés que poner cosas en la balanza, poner prioridades y ver si tenés realmente el tiempo para ser un atleta competitivo, como me gusta serlo, o si más bien cedo el campo para otros que vienen y paso a ser un atleta recreativo.

- ¿Qué le ha dicho su hijo?

Ya va para el colegio, entonces imaginate lo que será para él llegar a decir: “mi papá es el alcalde”, e igual ese es parte del compromiso que tengo porque lo que menos quiero es que le digan a mi hijo “su papá es un ladrón” o “su papá no trabaja”, sino al contrario, quiero que él se sienta orgulloso de decir “ese es mi papá”.

Domingo Argüello fue en los años noventas uno de los locutores principales de 103, la radio joven. (Cortesía)

- ¿Qué le promete a los vecinos de Montes de Oca?

Lo que estoy haciendo desde ya, trabajar, pero trabajar como fue la consigna de nuestra campaña, juntos. El líder tiene que demostrar con hechos, no tiene que llegar a imponer, tiene que demostrar que las cosas se pueden hacer en conjunto.

Les prometo que van a tener un alcalde presente, un alcalde dedicado 100%, como lo he hecho en las cosas que yo me meto, que me meto de verdad y esta no va a ser la excepción.