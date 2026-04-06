Douglas Sánchez confirma su salida de ¡Opa!, ¿para dónde va ahora?

Douglas Sánchez anunció que dejó ¡Opa!, canal 38. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

El periodista y presentador Douglas Sánchez sorprendió a sus seguidores al anunciar que ya no continuará formando parte del canal ¡Opa!, donde trabajó durante poco más de tres años como socio, director y figura principal.

La noticia la dio a conocer este lunes 6 de abril a través de un video en sus redes sociales, en el que, fiel a su estilo, dejó un mensaje cargado de reflexión, agradecimiento y también de expectativa por lo que viene.

“Mire, cuando se pone todo en manos de Dios, las cosas van fluyendo de una manera increíble. Así que siempre confiados en Él, tomamos las decisiones que nos hagan sentir tranquilos y en paz”, expresó al inicio del video, dejando entrever que su salida responde a una decisión muy pensada.

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El comunicador confirmó que su etapa en el canal llegó a su fin: “Este lunes concluyó mi etapa laboral en ¡Opa! después de poco más de tres años muy intensos, llenos de mucho aprendizaje”, aseguró.

Sánchez aprovechó para agradecer a quienes lo acompañaron en este proyecto desde el inicio.

“Quiero dar un enorme saludo y agradecimiento a todo un equipo que creyó en que podíamos salir adelante con este proyecto… a ellos, de verdad, mi agradecimiento eterno”, dijo.

Además, tuvo palabras muy especiales para su audiencia y patrocinadores, reconociendo el respaldo que ha recibido a lo largo de su carrera.

“La audiencia es la que nos tiene aquí… gracias de verdad por el apoyo incondicional. Y a los patrocinadores que siempre confiaron en cada proyecto, muchas gracias también por esa oportunidad”, agregó.

Douglas Sánchez anuncia su salida de canal ¡Opa!

¿Qué hará ahora?

Sobre su futuro, el periodista dejó claro que se viene una nueva etapa llena de retos.

“A partir de hoy, toca un nuevo viaje, un viaje de aprendizaje, de emprendimiento también… veremos qué nos depara la vida. Yo estoy seguro de que con la mano de Dios todo va a salir en orden y va a salir bien”, comentó.

Eso sí, dejó entrever que no se alejará del todo del ojo público ni de su estilo investigativo.

“Hay energía, hay creatividad, hay salud… estoy seguro de que nos veremos muy pronto”, afirmó.

Y como era de esperarse, cerró con una frase que no pasó desapercibida y que dejó a muchos pensando: “Ah, y por cierto, las investigaciones van a seguir, así que aquellos que están muy felices… que la pasen bonito”.

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Desde hace días anda el rumor que Douglas regresará a canal 8, de Multimedios, pero alquilando un espacio para producir un programa muy similar a El octavo mandamiendo, igualmente junto a Jorge “Koki” Obando.

La Teja le consultó la semana sobre este rumor a lo que contestó: “Negativo, no hay nada”.

Ahora solo queda esperar a ver qué nuevo rumbo tomará y en cuál canal lo veremos ahora.