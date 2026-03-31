Farándula

¿Va Douglas Sánchez de vuelta para Multimedios?, esto dijo el periodista de ¡Opa!

Douglas Sánchez y Jorge Obando podrían volver con El octavo mandamiento, pero con un nuevo formato y canal

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Por Silvia Núñez
Canal ¡OPA! anunció los sutitutos temporales de Jorge Obando y Douglas Sánchez.
Jorge Obando y Douglas Sánchez presentaban el programa El Octavo Mandamiento en el canal ¡Opa!. (Facebook/Facebook)

El nombre del periodista Douglas Sánchez volvió a sonar con fuerza en los últimos días, luego de que empezaran a circular rumores sobre un posible regreso a la pantalla de canal 8, de Multimedios.

Según comentarios en redes sociales, Sánchez podría reincorporarse al canal de La Sabana con un formato muy similar a El Octavo Mandamiento, programa que en su momento condujo junto a Jorge Obando, conocido como “Koki”, y que incluso, ambos retomarían el proyecto en horario muy similar al que tenían.

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Los rumores toman fuerza tras los recientes movimientos en ¡Opa!, donde el comunicador ha estado en el ojo público por supuestas diferencias con la gerencia y su dueño, Carlos Valenciano.

Sin embargo, al ser consultado por La Teja, el actual director de Central Noticias fue claro y directo: “Negativo, no hay nada”.

Por ahora, todo queda en especulación, pero como dice el dicho, “si el río suena, piedras trae”, por lo que muchos estarán atentos a ver si en los próximos días se confirma o se cae por completo este supuesto regreso al 8.

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Douglas decidió dejar de presentar El octavo mandamiento luego que la gerencia de ¡Opa! sacar a Koki de la empresa. Después nos confirmó que también dejó de ser socio de ¡Opa!, por lo que ahora su ligamen no es tan fuerte.

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Silvia Núñez

Silvia Núñez

Periodista de Espectáculos y Sucesos. Bachiller en periodismo de la Universidad Central desde el 2004. Labora en el Grupo Nación desde el 2013.

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