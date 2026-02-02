Farándula

Dudly Lynch “mató dos pájaros de un tiro” en estas elecciones presidenciales

El periodista Dudly Lynch participó en la cobertura electoral de Teletica

Por Silvia Núñez
Dudly Lynch, periodista de Telenoticias.
Dudly Lynch, periodista de Telenoticias, fue uno de los que participó en la cobertura electoral de canal 7. (redes/Facebook)

Dudly Lynch “mató un pájaro de dos tiros”, como dice el dicho popular, durante la cobertura de las Elecciones Presidenciales 2026.

El periodista de Telenoticias no solo cumplió con una intensa jornada informativa, sino que también vivió un momento personal muy especial al iniciar su reporteo desde su amado cantón de Talamanca, en la provincia de Limón.

Desde la madrugada, Lynch estuvo informando sobre el desarrollo del proceso electoral y, de paso, aprovechó para compartir con su familia y acompañarlos a ejercer el voto.

El comunicador expresó su alegría por comenzar esta cobertura tan significativa desde el lugar que lo vio crecer: “Me siento muy feliz de iniciar esta cobertura especial de las Elecciones Presidenciales desde mi amada Talamanca, con el enorme placer de darle un abrazo a mi mamá, mi papá y mi hermano”, publicó junto a la foto familiar que se tomaron en uno de los centros de votación.

Dudly Lynch, periodista de Telenoticias.
Dudly Lynch, periodista de Telenoticias, contó que aprovechó que estaba trabajando en Talamanca para saludar a sus papás. (redes/Facebook)

Tras salir de este cantón, continuó su recorrido por otras comunidades limonenses y, ya en horas de la tarde, se trasladó al Gran Área Metropolitana, donde transmitió en vivo el ambiente que se vivía en los alrededores de la Fuente de la Hispanidad, en San Pedro, reflejando el pulso de la jornada democrática en el país.

Silvia Núñez

Silvia Núñez

Periodista de Espectáculos y Sucesos. Bachiller en periodismo de la Universidad Central desde el 2004. Labora en el Grupo Nación desde el 2013.

