Teletica se refiere a la ausencia de Dudly Lynch en Telenoticias y de su estado de salud

Luego de que trascendiera que la larga ausencia de Dudly Lynch en Telenoticias se debía a una operación a la que se sometió hace unos días, Teletica se refirió a la situación y al estado de salud de su figura.

Dudly Lynch trabaja en Telenoticias desde hace 8 años. Fotografía: Facebook Dudly Lynch. (Facebook/Facebook)

Lo que se sabe

Según información de un familiar cercano al periodista, a Dudly lo operaron hace cerca de 20 días de un varicocele, que es una hinchazón de las venas dentro del escroto y cuya aparición podría estar asociado a un tumor renal.

“La recuperación podría tardar más de tres meses, por lo que seguirá alejado de las cámaras por buen tiempo”, publicó el miércoles en la tarde la página La Esquina 506 respecto a la situación que enfrenta Lynch.

“Goza de buena salud”

La Teja ha intentado comunicarse con Dudly pero aún no ha sido posible hablar con él; sin embargo, Teletica se pronunció sobre la ausencia del periodista en el noticiero de canal 7 tras una consulta de este medio.

“Dudly se sometió a una intervención quirúrgica que era necesaria. Actualmente, está en proceso de recuperación y goza de buena salud”, manifestó Teletica a través de su gerente de Voz Institucional, Mario Nájera.

Dudly Lynch lleva días sin salir en la pantalla de canal 7. Fotografía: Archivo LT. (redes/Facebook)

El vocero del canal del trencito no dio detalles sobre la operación del periodista, ni el motivo de la misma, pero en el canal sí indicaron cuál es la prioridad para ellos en este momento.

“Para nosotros lo más importante es su bienestar, y en cuanto reciba el alta médica, retomará sus funciones habituales. Sus jefaturas han mantenido una comunicación constante con él”, agregó Nájera.

8 años en canal 7

Dudly trabaja en canal 7 desde el 1 de octubre del 2017 y aunque en principio llegó al canal a cubrir una incapacidad por tres meses, ya lleva 8 años en la empresa. Antes de Teletica, Lynch trabajó en Repretel.

Desde La Teja deseamos al comunicador una pronta mejoría rodeado de sus seres más queridos.