Édgar Silva cumple 59 años y así lo sorprendieron en ¿Quién quiere ser millonario? de Teletica

En su cumpleaños 59, la producción de ¿Quién quiere ser millonario? sorprendió a Édgar Silva con un mensaje de agradecimiento por todo lo que ha hecho estos meses como presentador del programa de canal 7.

Silva “auxilió” al formato de Teletica en febrero pasado tras la urgencia que dejó en el gustado espacio la salida por jubilación de Ignacio Santos, a mediados de febrero. El programa tuvo que correr a buscar un presentador y Silva “salvó la tanda”.

Édgar Silva debutó este año como presentador de ¿Quién quiere ser millonario? (Instagram/Instagram)

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“Gracias por hacer más divertida la experiencia de la silla caliente”

Este martes, que el querido periodista está de manteles largos, la producción destacó el papel de Silva como conductor del programa que actualmente emite su décima temporada.

“¡Feliz cumpleaños a nuestro presentador! Gracias por hacer más divertida la experiencia de la silla caliente y llevar alegría a cada hogar costarricense”, fue el mensaje que le dedicaron a Silva en las redes sociales del programa.

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La publicación iba acompañada de varias fotos del presentador en el escenario principal de la producción, en las que aparece cumpliendo un rol conocido, pero en un formato desconocido para él, pues Santos presentó las nueve temporadas previas.

Édgar Silva también presenta en Teletica el programa Mira quién baila. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Esto respondió Édgar Silva

Édgar respondió al mensaje de sus compañeros con palabras de agradecimiento.

“Muchas gracias a ustedes por confiar en mí, por toda la paciencia y el apoyo que me han dado este año. Es un gusto trabajar con ustedes y para ustedes”, afirmó el querido liberiano.

Actualmente, Édgar también es presentador estelar de Mira quién baila, otro formato bastante mediático de canal 7.

Édgar Silva fue sorprendido por la producción de ¿Quién quiere ser millonario? con este mensaje de cumpleaños. (Instagram/Instagram)

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Desde La Teja le deseamos a Édgar un feliz cumpleaños y que el camino a su sexta década de vida esté lleno de felicidad y bendiciones.