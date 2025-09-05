¿Édgar Silva en Multimedios? Canal 8 sorprende con este anuncio

Édgar Silva es uno de los periodistas y presentadores con más experiencia y popularidad del país. Fotografía: Cortesía Teletica. (Cortesía Teletica/Cortesía Teletica)

Multimedios sorprendió este viernes con el anuncio que hizo y que tiene que ver ni más ni menos que con el presentador y periodista Édgar Silva.

Canal 8 confirmó que el experimentado comunicador participará este lunes 8 de setiembre como invitado en su programa matutino La Revista.

“La Revista recibe a un invitado de lujo: Édgar Silva. Uno de los periodistas más reconocidos y queridos del país nos acompañará en una mañana llena de historias, reflexión y buena conversación”, indicó el canal a través de Instagram.

La aparición de Silva en el otro canal de La Sabana se dará a pocos días de su regreso a la pantalla de Teletica como presentador de la nueva temporada de Mira quién baila, reality de baile que canal 7 estrena el domingo 14 de setiembre.

Tras el anuncio de Canal 8, la gente comenzó a celebrar la participación de Silva en esa revista matutina, que se transmite de lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana.

Édgar Silva estará en el programa La Revista, producción que sufre cambios tras la salida, hace una semana, de Sergio González. Fotografía: Instagram Sergio González. (redes/Facebook)

Silva llegará como invitado de ese programa en medio del proceso de ajuste por el que pasa la producción tras la salida de Sergio González de la dirección y presentación del espacio y la elección de José Víquez como el nuevo jefe de La Revista.

Édgar compartirá cámaras al lado de Víquez y las periodistas Fabiola Herra y Paula Brenes, las otras presentadoras del programa.