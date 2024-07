Édgar Silva habla sobre su pronto regreso a la televisión en nuevo programa de canal 7

Edgar Silva estuvo el lunes en el set de Buen día para desearle éxito al nuevo elenco en el relanzamiento de la revista matutina. (Jose Cordero)

Édgar Silva está a pocos días de regresar a la pantalla de canal 7 con un nuevo programa que lo tiene muy feliz y emocionado.

Desde hace varias semanas, el querido periodista viene trabajando en el nuevo proyecto, que será de entrevistas pero nada tiene que ver con Las paredes oyen.

El lunes, en el marco del lanzamiento del nuevo Buen día, Silva estuvo en la casa de la revista matutina y La Teja aprovechó para preguntarle sobre su nuevo programa.

Édgar confirmó que está en los preparativos finales del formato, pero evitó hablar del nombre que tendrá el espacio y de cuándo será lanzado.

Lo que sí dijo el guanacasteco es que el nuevo proyecto le vuelve a demostrar a la gente que su relación con Teletica siempre fue buena y que su salida del canal hace nueve años por renuncia, no se trató más que el cierre de una etapa de su vida.

El presentador de televisión agradeció al canal de Sabana Oeste que siga confiando en él y mencionó que el programa que está por lanzar es prueba de eso.

“Siempre le voy a agradecer al canal que siga confiando en mí. Me fui de aquí hace 9 años y he regresado para distintos proyectos y esto, creo que le demuestra a la gente que yo no me fui de aquí mal, me fui porque fue una decisión mía y que el canal las veces que ha requerido de mí y que a mí me ha gustado el proyecto lo evalúo y le digo sí o no. Sé que este nuevo proyecto va a gustarle mucho a la gente”, dijo Silva.

Este medio supo que en el nuevo programa, el comunicador hablará con figuras como Christopher Araya, youtuber conocido como Araya Vlogs, así como Keylor Navas, quien vendrá al país para grabar con el Flaco en las próximas semanas.

Édgar Silva volverá con un programa de entrevistas pero no es Las paredes oyen.

El pasado 1 de julio, él estaba en la televisora grabando los promocionales de su nuevo programa y aprovechó su presencia en las instalaciones de Teletica para escaparse e ir a la casa de Buen día a desearle éxitos a los nuevos presentadores del espacio en la nueva etapa que inició la revista matutina que él creó hace casi 26 años.

A Teletica, Édgar renunció en el 2015 para dedicarse a sus negocios relacionados con el cultivo y la producción de café y aguacate; tiempo después, retomó su carrera televisiva pero con proyectos de temporada.