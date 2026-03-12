El actor de Iron Man, Mickey Rourke, fue desalojado de su casa tras varios meses sin pagar

El actor Mickey Rourke, reconocido por su participación en Iron Man 2, enfrenta una complicada situación luego de que se confirmara su desalojo de una vivienda en Los Ángeles, Estados Unidos.

El famoso actor de Hollywood también tuvo participación en otras producciones como 9 1/2 Semanas, Angel Heart, Rumble Fish, El Luchador y La Ciudad del Pecado.

Según información difundida por la prensa internacional, el propietario del inmueble donde vivía Mickey presentó una demanda debido a una deuda cercana a los 60 mil dólares (más de 28 millones de colones) en pagos de alquiler atrasados.

Mickey Rourke es recordado por su papel en Iron Man 2. (Mickey Rourke/Instagram)

Debido a que el actor no respondió a la demanda ni presentó una defensa ante el tribunal, el juez falló a favor del dueño de la propiedad, identificado como Eric T. Goldie, por lo que Rourke debía abandonar la vivienda.

Campaña en internet genera polémica

Tras darse a conocer el caso, surgió en internet una campaña en GoFundMe que buscaba recaudar dinero para ayudar al actor.

La iniciativa logró reunir cerca de 100 mil dólares (más de 47 millones de colones). Sin embargo, Rourke reaccionó públicamente y aseguró que no tiene relación con esa campaña, calificándola como “vergonzosa” y afirmando que no necesita ayuda económica.

El actor también señaló que espera poder resolver la situación por su cuenta.