Protagonista del Precio de la Historia sufrió trágico accidente y pide ayuda

El empresario Corey Harrison, conocido por el programa El precio de la historia, atraviesa una complicada recuperación tras sufrir un grave accidente en motocicleta en México.

El también llamado “Big Hoss” fue trasladado de emergencia a un hospital luego del incidente. De acuerdo con lo que compartió en sus redes sociales, sufrió 11 costillas fracturadas, un pulmón perforado, una conmoción cerebral y una hemorragia interna, lesiones que obligaron a realizarle varias cirugías y mantenerlo hospitalizado durante varios días.

LEA MÁS: Muere por una rara enfermedad la joven que los Jonas Brothers consideraban su hermana

Campaña para cubrir gastos médicos

Durante su recuperación, Harrison también enfrentó una caída en sus niveles de oxígeno mientras se encontraba en casa.

Corey Harrison sufrió un accidente en motocicleta. (Corey Harrison/Instagram)

Ante la situación y los elevados costos médicos, amigos cercanos decidieron iniciar una campaña de recaudación en GoFundMe para ayudar a cubrir las facturas hospitalarias.

LEA MÁS: Famoso influencer revela extravagantes lujos que tendrá la boda con su prometido

La iniciativa generó debate en redes sociales luego de que Rick Harrison, su padre y también figura del programa, señalara que ya había cubierto los gastos médicos.

“Pagué todas las facturas médicas de Corey mucho antes de que sacara el GoFundMe. Es un hombre adulto de unos 40 años y es responsable de cómo maneja sus finanzas”, expresó el padre del empresario. Sin embargo, la campaña sigue activa.

El caso ha despertado atención entre seguidores del reality y usuarios en internet, quienes recuerdan al empresario por sus participaciones en el popular programa televisivo.

El empresario compartió varias fotos tras el accidente. (Corey Harrison/Instagram)