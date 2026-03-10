Famoso influencer revela extravagantes lujos que tendrá la boda con su prometido

El influencer mexicano Un Tal Fredo reveló nuevos detalles sobre la esperada boda que celebrará con su prometido dentro de dos semanas.

Aunque todavía no ha revelado el lugar del evento, sí adelantó varios aspectos que demuestran el nivel de lujo que tendrá la celebración.

LEA MÁS: ¿Despidieron a Mariana Ovares tras el escándalo de Mike Blanco? Esto dijo la influencer sobre su empleo

La boda ha despertado gran interés entre sus seguidores en redes sociales, especialmente porque el creador de contenido ha compartido poco a poco los preparativos y las sorpresas que tendrán los invitados.

La boda de Un Tal Fredo será dentro de dos semanas. (ChatGPT/IA)

Vestimenta y asesoría para los invitados

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es el cuidado que se tendrá con el código de vestimenta. Según explicó el influencer, incluso habrá opciones disponibles para quienes no cumplan con lo solicitado.

“Nadie va a ir fuera del código de vestimenta; voy a llevar al menos unas 15 o 20 opciones de vestidos en la paleta de colores y también unos 10 trajes por si a algún invitado o invitada le pasó de noche lo que le dijimos o no le hizo caso al stylist (estilista de moda), porque les pusimos un stylist para que los asesorara”, comentó.

Un Tal Fredo es muy conocido en redes. (Un Tal Fredo/TikTok)

LEA MÁS: Profesor murió tras una broma de sus estudiantes con papel higiénico

El creador de contenido explicó que estos vestidos pertenecen al reconocido diseñador mexicano Benito Santos, conocido por su estilo glamuroso.

Regalos y estaciones especiales

Además del vestuario, el evento contará con varias estaciones especiales para los asistentes. Al tratarse de una boda al aire libre, habrá un espacio para retocar el maquillaje o el peinado.

“Les vamos a poner un stand de joyería de regalo que va a ir de nuestra parte, obviamente. En lugar de regalarles cositas que no van a volver a usar, elegimos mejor joyería que incluye collares, anillos y pulseras que sean acordes a la temática de la boda y que ellos puedan elegir”, indicó.

También se entregarán bufandas como recuerdo, igualmente diseñadas por Benito Santos.

Otras reglas y detalles del evento

Entre los detalles adicionales, el influencer mencionó que habrá un espacio especial para dejar el calzado para quienes prefieran caminar descalzos y disfrutar del entorno natural.

Días atrás, Un Tal Fredo también compartió algunas reglas para los asistentes, como no pedir canciones al DJ, evitar el uso del teléfono durante el evento, no llevar personas desconocidas y respetar el código de vestimenta.

Según explicó, los invitados cuentan con suficiente solvencia económica para cumplir con las condiciones establecidas para la celebración.