Muere por una rara enfermedad la joven que los Jonas Brothers consideraban su hermana

La joven Maya Kibbel, conocida por su estrecha relación con los Jonas Brothers, falleció tras luchar contra una extraña enfermedad.

La noticia fue confirmada por su madre, identificada en redes como Coach Kibbel, quien compartió un emotivo mensaje sobre los últimos momentos de su hija.

“Maya había estado sufriendo de un raro mal llamado la enfermedad de Wilson. Ella luchó duro, pero su cuerpo se rindió. Temprano el 3/7, se derrumbó y su corazón y pulmones dejaron de funcionar.

Maya era tan cercana a los Jonas Brothers que hasta la consideraban una hermana. (Jonas Brothers/Instagram)

“Era demasiado tarde y ella falleció en emergencias. Había sufrido tanto que a menudo lloraba hasta dormirse debido a su dolor. Pero ahora ella ha entrado en el cielo donde puede estar con su papá sin más dolor ni lágrimas”, escribió la madre de Maya.

Maya Kibbel padecía un extraño padecimiento llamado la enfermedad de Wilson. (Coach Kibbel/Instagram)

Cercanía con los Jonas Brothers

Desde su infancia, Maya mantenía una amistad muy cercana con Kevin, Joe y especialmente Nick Jonas, quienes la consideraban una hermana.

Su presencia era frecuente en momentos importantes de la banda e incluso llegó a acompañarlos durante algunas giras.

Tras conocerse la noticia, Nick reaccionó al mensaje de la madre con unas palabras que reflejaron el cariño que sentía por ella.

“Mi hermana para siempre. Aquí para ti siempre, Coach Kibbel”, escribió el cantante.

La historia de Kibbel, marcada por su amistad con la banda y su lucha contra la enfermedad de Wilson, ha generado numerosas muestras de solidaridad en redes sociales.