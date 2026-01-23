El actor Eduardo Capetillo enfrenta una dolorosa pérdida familiar

El actor Eduardo Capetillo enfrenta un momento de profundo duelo tras la muerte de su madre, doña María del Carmen Vázquez Alcaide, quien falleció a los 94 años.

La información fue dada a conocer por medios mexicanos y confirmada por Televisa Espectáculos, a través de una fuente cercana a la familia.

La noticia generó mensajes de condolencias en redes sociales, entre ellos el del periodista deportivo Heriberto Murrieta, quien expresó públicamente su pesar por el fallecimiento de quien describió como una amiga cercana.

Mensaje de despedida

“Lamento profundamente el fallecimiento de mi entrañable amiga Mari Carmen Vázquez, madre del rejoneador Carlos Arruza, el matador Manolo Arruza y el actor Eduardo Capetillo”, escribió el comunicador en la red social X, acompañado de una fotografía.

Silencio de la familia

Hasta el momento, ni el actor ni su esposa, la también actriz Biby Gaytán, han emitido declaraciones públicas sobre la pérdida.