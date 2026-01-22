Falleció querido actor que brilló en famosas telenovelas

Murió Julio Beckles, actor de telenovelas de Televisa. La Asociación Nacional de Intérpretes confirmó la noticia y así fue el último adiós del artista.

La industria del espectáculo mexicano se encuentra de luto tras confirmarse la muerte del actor de telenovelas de Televisa, Julio Beckles, noticia que fue dada a conocer este jueves 22 de enero por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI).

El actor fue una estrella de famosas telenovelas

Julio Beckles fue recordado por su participación en telenovelas de Televisa. (ImDb/ImDb)

Por medio de sus redes sociales, la Asociación Nacional de Intérpretes compartió un comunicado en el que informó el sensible fallecimiento del actor y cantante, enviando condolencias a sus familiares y amigos cercanos.

“La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de nuestro socio intérprete Julio Beckles. A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias”, indicó la ANDI en su mensaje oficial.

Julio Beckles alcanzó gran parte de su reconocimiento gracias a su trabajo en diversas telenovelas de Televisa, donde participó en producciones como Por tu amor, La antorcha encendida, Rencor apasionado y El alma no tiene color. Además, formó parte del proyecto Brusco despertar, que también fue bien recibido por el público.

Tras darse a conocer la noticia, seguidores de los melodramas y compañeros del medio artístico expresaron mensajes de despedida en redes sociales, recordando su trayectoria y el cariño que logró entre el público.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas oficiales de la muerte del actor. La información confirmada señala únicamente su fallecimiento este jueves, sin mayores detalles sobre las circunstancias.

La partida de Julio Beckles deja un vacío en la televisión mexicana, donde su trabajo fue parte de varias producciones que marcaron época entre los seguidores de las telenovelas.

Nota realizada con ayuda de IA