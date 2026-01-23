Natalia García confiesa la sorpresa que vivió en su regreso a Multimedios

La periodista Natalia García reconoció que su regreso a Multimedios canal 8 vino acompañado de un inesperado y cálido recibimiento del público, algo que hoy la tiene llena de agradecimiento.

A inicios de enero, la televisora anunció oficialmente el retorno de García, un año después de que la empresa decidiera no renovarle el contrato y la sacara del aire.

Su regreso se concretó el 12 de enero, en la edición de las 7 p. m. de Telediario, el que presenta desde entonces.

Natalia García está muy feliz, agradecida y sorprendida con su regreso a Multimedios canal 8, el pasado 12 de enero. Fotografía: Instagram Natalia García. (Instagram/Instagram)

La reacción del público la tomó por sorpresa

Una semana después de volver al noticiero, la ex-Repretel conversó con La Teja y confesó que no esperaba la reacción que recibió tras confirmarse públicamente su retorno a la pantalla.

“Los mensajes que he recibido (del público) son más de los que pensé que iba a recibir, entonces estoy sumamente agradecida con la gente, que no se olvidó de mí y con todas las personas que están contentas de que haya vuelto al noticiero y que me dicen que volvieron a verlo porque estamos nosotras”, afirmó Natalia.

García habla en plural porque no volvió sola. Junto a ella regresó la intérprete Lesco Ariana Solano, con quien impulsó hace años el primer noticiero inclusivo en Costa Rica.

El regreso de Ariana tuvo peso para que Natalia aceptara volver a la televisora a la que ha dedicado más de la mitad de su carrera profesional.

“Lo que más me llena es que haya vuelto al formato normal, al formato que hace años creamos en canal 8, que es el de tener una intérprete Lesco en tamaño real, normal como cualquier presentadora, y eso me llenó de muchísima alegría.

“Estoy muy feliz de volver a trabajar con Ari. Este proyecto le da la oportunidad a la comunidad sorda de entender mejor lo que se está transmitiendo, porque tienen el mismo derecho de todos a informarse de lo que está ocurriendo en el país y un cuadro pequeño con una intérprete Lesco los limitaba mucho en recibir esa información”, destacó.

Natalia García compartió esta fotografía el día exacto en que regresó a Multimedios. Fotografía: Instagram Natalia García. (Instagram/Instagram)

“Sentí como si nunca me hubiera ido”

A nivel personal, Natalia aseguró que su regreso lo vivió como si simplemente hubiera estado de vacaciones y que adaptarse nuevamente a la rutina fue algo natural.

“Te voy a ser muy sincera, siento como que no me hubiera ido sino que estuve solamente de vacaciones, porque llegar al canal de nuevo, toparme a todos quienes eran mis compañeros y amigos que siguieron siéndolo después de que salí de ahí hace un año exacto, y volver otra vez a la rutina exactamente igual, me trajo mucha confianza, entonces me sentí muy bien, me sentí muy cómoda, muy contenta”, afirmó.

No estaba desesperada por volver a la televisión

García agradeció a Multimedios por abrirle nuevamente las puertas y confesó que, aunque disfruta profundamente la televisión, no estaba desesperada por regresar, ya que se mantenía muy activa como asesora de comunicación y creadora de contenido.

“Estoy muy contenta, muy agradecida con Multimedios canal 8 de que hayan pensado en mí una vez más, de que confíen en mi trabajo, en mi carrera y profesionalismo. No esperaba regresar. La llamada que recibí nunca la esperé. He visto los movimientos que ha tenido el canal desde mi salida, he visto lo que ha ocurrido como cualquier otro espectador y enterándome por los medios de comunicación lo que ocurría, pero siempre tuve un agradecimiento enorme con la empresa que me acogió durante tantos años y la que sentí mi casa durante tanto tiempo y que me apoyó con mi proyecto del único noticiero con intérprete Lesco a nivel de todo el continente americano.

“Entonces fue muy bonito recibir la llamada de que me querían de vuelta en el noticiero con la fórmula que inició, que éramos Ariana y yo. Me sentí agradecida y valorada de que se haya vuelto a proponer la apertura del noticiero y que me hayan tomado en cuenta en el mismo proyecto”, destacó.

Natalia García junto a Ariana Solano, la intérprete Lesco que presenta con ella el noticiero Telediario. Fotografía: Instagram Natalia García. (Instagram/Instagram)

“Son señales de Dios”

Para la periodista, su regreso a la televisión tiene un componente espiritual muy fuerte.

“Mi vida ha tenido unos cambios en los últimos días que solo siento que son señales de Dios de volverme a colocar en el camino correcto y haciendo lo que más me gusta y valorándome y valorando no solo el esfuerzo profesional y personal sino de familia, porque regresar a la tele no era un tema que conversaba ni era algo que estaba esperando. Cuando salí simplemente sentí que era el momento de salir, y todo lo puse en manos de Dios”, manifestó.

García también celebra que este nuevo capítulo profesional llegue en plena campaña electoral, de cara a las elecciones del 1.° de febrero, una etapa que disfruta especialmente como comunicadora.

“El tema de la coyuntura de las elecciones presidenciales es algo que me gusta mucho, son coberturas en las que uno se entrega mucho porque es información importante y vital. Entrar en este momento me emociona mucho”, finalizó.

Natalia García convaleció de una operación del ligamento cruzado de su pierna izquierda durante los últimos meses del 2025. (Instagram/Instagram)

