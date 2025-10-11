Farándula

Natalia García deja ver las dolorosas heridas de su reciente operación en la rodilla

Periodista fue operada el lunes a consecuencia de un accidente que sufrió hace tres meses

Por Manuel Herrera
Natalia García vuelve a la televisión con Extra TV. Se integrará a Mesa de Análisis, un espacio nocturno de Extra Noticias.
A Natalia García la operaron el lunes pasado. (Instagram: Natalia García/Instagram: Natalia García)

Natalia García mostró este viernes las heridas que tiene en la rodilla producto de la reciente operación que se tuvo que hacer tras un accidente que sufrió hace tres meses.

La periodista fue operada el lunes pasado porque un “incidente muy singracia”, según dijo, que la dejó con lesiones en esa parte del cuerpo.

A Naty se le reventaron los ligamentos de la rodilla, por lo que le tuvieron que hacer una cirugía de la que se recupera en casa y en reposo, y por la que actualmente está incapacitada.

Este viernes, la exfigura de Repretel y Multimedios se quitó el vendaje y mostró en sus redes las dos heridas, las puntadas y los moretones que le dejó el procedimiento.

“Me siento como un Picasso (cuadro del pintor español), tengo amarillos, morados, por aquí tengo verde. Así pintadita por todo lado estoy”, contó con humor Naty.

Las heridas de Natalia García por operación en rodilla

La periodista explicó que tuvo que pasar por el quirófano porque el médico así lo determinó, luego de que le realizaron múltiples ultrasonidos y resonancias magnéticas que confirmaron la gravedad del daño.

Ahora Naty se concentra en su recuperación y en seguir las indicaciones médicas para volver pronto a su rutina.

Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

