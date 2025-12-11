Natalia García quiere encontrar al “ángel” que le ayudó de camino al trabajo

La periodista Natalia García anda en busca de un “ángel” que le pegó tremenda salvada camino al trabajo hace unos días.

La expresentadora de Noticias Repretel, quien recién volvió a sus labores en Caja de ANDE tras una operación de rodilla, contó que una mañana de estas, al bajarse del tren, empezó a llover muy duro y la cosa se le complicó.

Natalia García ya no trabaja en televisión, pero sigue siendo muy querida por los televidentes que la conocieron en Noticias Repretel o canal 8. (redes/Instagram)

“Como yo no ando en una velocidad normal por el tema de la pierna, iba bastante lento. La gente se fue, yo seguí caminando y empezó a llover. No traía paraguas”, relató.

Según contó, en ese momento se topó con un muchacho llamado José May, quien le dijo que trabajaba en la Asamblea Legislativa y que entendía perfectamente lo que significaba, para una mujer, no mojarse cuando anda el pelo planchado. Por eso, sin pensarlo, le ofreció su paraguas.

“Siempre hay ángeles… sí pasa. Este muchacho fue mi ángel con un paraguas. Pude llegar seca a la oficina, gracias a Dios”, dijo convencida de que los ángeles sí existen.

Natalia García fue operada del ligamento cruzado de su pierna izquierda. (Instagram/Instagram)

Busca su ángel

El detalle es que aún tiene el paraguas del joven, así que ahora anda buscándolo para agradecerle, de nuevo, su noble gesto y devolvérselo.

“Si alguien conoce a José May, de la Asamblea Legislativa, díganle que su paraguas está bien guardadito y que cuando vuelva a venir en tren, que puede que sea mañana (viernes), se lo llevo”, mencionó con la esperanza de que alguien le haga llegar su mensaje.

García fue operada en octubre de su rodilla izquierda luego de que se le reventara el ligamento cruzado y poco a poco ha ido recuperándose de la lesión.