Periodista Natalia García celebra el poder volver a caminar

La periodista Natalia García, quien por años formó parte del equipo de Noticias Repretel, compartió una gran noticia con sus seguidores, que significa un gran logro para ella.

La también expresentadora del noticiero de canal 8 ya pudo volver a caminar sin muletas, un pequeño gran detalle que celebra con gran alegría.

Natalia García, periodista y expresentadora de Noticias Repretel y Telediario de canal 8, lleva casi un mes de operada. (redes/Instagram)

Ella fue operada de la rodilla hace casi un mes y contó que este avance ha sido todo un reto físico y emocional, pero también una enseñanza enorme sobre la vida y el valor de las cosas simples.

“No fue para nada fácil, para nada fácil (dar los primeros pasos sin muletas). En realidad fue bastante incómodo, con miedo, insegura y les aseguro que uno valora muchísimo las cosas tan sencillas que hacemos mecánicamente, las cosas de rutina que no les ponemos atención, y que son tan valiosas, de verdad”, expresó con mucha emoción.

Aprendiendo a caminar

Natalia explicó que el primer paso sin muletas la hizo sentirse como si hubiera aprendido a caminar de nuevo y que, aunque aún no está al 100%, está llena de esperanza y agradecimiento.

“Un paso que di y me sentí como si hubiera aprendido a caminar otra vez y sin la seguridad que dan las muletas, pero ahí vamos, pasito a pasito. Ahoritica estamos en todas”, aseguró con una gran sonrisa.

A Natalia García la operaron del ligamento cruzado de su pierna izquierda. (Instagram/Instagram)

Sin duda, su mensaje conmovió a muchos, pues refleja fuerza, fe y una gran actitud para salir adelante.

Naty había explicado a inicios de octubre que tres meses atrás había tenido un “incidente muy sin gracia” que le provocó que se le reventara el ligamento cruzado de la rodilla. Después de ultrasonidos y resonancias magnéticas, los doctores determinaron que lo mejor era operarla, y la cirugía se realizó el 6 de octubre.