Farándula

El asombroso cambio de Juan Carlos Zumbado que dejó a todos con la boca abierta

Juan Carlos Zumbado, de Más que noticias, recordó sus inicios en la televisión con una foto de aquel entonces

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Por Silvia Núñez
Juan Carlos Zumbado
Juan Carlos Zumbado hoy no solo es el presentador de Más que noticias sino también su coordinador. (Instagram/Instagram)

El periodista Juan Carlos Zumbado se puso nostálgico y decidió abrir el baúl de los recuerdos, sorprendiendo a sus seguidores con una comparación que deja ver cuánto ha crecido en su carrera y lo poco que ha cambiado físicamente.

El presentador de Más que noticias, de canal 7, compartió una fotografía de sus inicios en televisión, cuando formaba parte del ya desaparecido canal 9, allá por el 2013, junto a otra imagen actual del 2026.

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Acompañando las imágenes, Zumbado dejó un mensaje cargado de motivación y gratitud por el camino recorrido.

“Qué montón de años han pasado, este sueño lo sigo viviendo como el primer día. Que nadie les diga que no se puede”, escribió.

Juan Carlos Zumbado, periodista de Más que noticias de Teletica.
Juan Carlos Zumbado inició su carrera en la televisión hace 13 años en canal 9. (redes/Facebook)

El comunicador también se mostró sorprendido al saber que muchas personas lo recuerdan desde aquellos primeros pasos en la pantalla chica.

“Y pensar que hay personas que me han dicho que se acuerdan de mí desde canal 9”, añadió.

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La publicación dejó no solo ver su constancia y evolución profesional sino también que los sueños sí se cumplen.

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Silvia Núñez

Silvia Núñez

Periodista de Espectáculos y Sucesos. Bachiller en periodismo de la Universidad Central desde el 2004. Labora en el Grupo Nación desde el 2013.

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