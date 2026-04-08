El asombroso cambio de Juan Carlos Zumbado que dejó a todos con la boca abierta

Juan Carlos Zumbado hoy no solo es el presentador de Más que noticias sino también su coordinador. (Instagram/Instagram)

El periodista Juan Carlos Zumbado se puso nostálgico y decidió abrir el baúl de los recuerdos, sorprendiendo a sus seguidores con una comparación que deja ver cuánto ha crecido en su carrera y lo poco que ha cambiado físicamente.

El presentador de Más que noticias, de canal 7, compartió una fotografía de sus inicios en televisión, cuando formaba parte del ya desaparecido canal 9, allá por el 2013, junto a otra imagen actual del 2026.

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Acompañando las imágenes, Zumbado dejó un mensaje cargado de motivación y gratitud por el camino recorrido.

“Qué montón de años han pasado, este sueño lo sigo viviendo como el primer día. Que nadie les diga que no se puede”, escribió.

Juan Carlos Zumbado inició su carrera en la televisión hace 13 años en canal 9. (redes/Facebook)

El comunicador también se mostró sorprendido al saber que muchas personas lo recuerdan desde aquellos primeros pasos en la pantalla chica.

“Y pensar que hay personas que me han dicho que se acuerdan de mí desde canal 9”, añadió.

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La publicación dejó no solo ver su constancia y evolución profesional sino también que los sueños sí se cumplen.