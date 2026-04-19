El camino de Franchesca Paniagua para lograr un puesto en Noticias Repretel

La periodista Franchesca Paniagua, de 36 años y vecina de Heredia centro, está viviendo uno de esos momentos que marcan un antes y un después en su carrera.

Tras varios meses de esfuerzo silencioso, aprendizaje y adaptación, finalmente fue anunciada como nueva incorporación de Noticias Repretel, un paso que llega cargado de ilusión, pero también de responsabilidad.

Franchesca Paniagua es herediana y fue anunciada como nueva periodista de Repretel hace casi un mes. Fotografía: Cortesía. (Cortesía/Cortesía)

Su llegada al noticiero de canal 6 no solo llamó la atención por tratarse de una cara relativamente nueva para muchos televidentes, sino también porque se dio en medio de movimientos importantes dentro del equipo periodístico, pues ese día confirmaron el despido de la presentadora Djenane Villanueva.

Aun así, Paniagua prefiere enfocarse en su propio proceso, uno que comenzó desde abajo, con una pasantía que terminó convirtiéndose en una oportunidad laboral.

- ¿Cómo se le da la oportunidad en Noticias Repretel?

Yo ingresé oficialmente el 26 de marzo, pero estaba en el proceso de pasantía. Estaba finalizando la universidad y decidí extender un poquito ese proceso, esperando alguna oportunidad y, gracias a Dios, se dio. Estuve como seis meses en pasantía.

Hice la solicitud tradicional, envié el correo y ellos me contactaron. Había un espacio como pasante y así fue como me incorporé el año pasado.

- ¿Ya tenía experiencia en otros medios?

Sí, hace muchos años estuve en medios, pero en deportes. Nunca había estado en noticias como ahora.

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- ¿Cómo fue esa etapa en deportes?

Me gustaba muchísimo. Empecé hace más de diez años; hicieron un casting para presentadora y tomé el reto. Inicié en La Extra con un programa que se llamaba “Más que fútbol”. Estuve como cuatro años ahí y luego el programa pasó por otros canales como canal 8. En total fueron como seis años en esa área. Luego, el programa cerró y me alejé un tiempo de la comunicación.

- ¿Empezó a trabajar antes de estudiar periodismo?

Sí, primero empecé a trabajar sin haber estudiado formalmente. Me gustaba mucho, y conforme trabajaba, fui aprendiendo. Después ya estudié y ahora tengo las bases.

Franchesca Paniagua dice que el mes de diciembre pasado fue clave para su contratación en Noticias Repretel. Fotografía: Cortesía. (Cortesía/Cortesía)

- ¿Siempre le llamó más la atención la televisión?

Sí, la televisión siempre me encantó.

- ¿Cómo fue la llegada a la redacción de Noticias Repretel?

Al inicio estaba muy asustada, como cualquier cambio. Fue un ambiente muy bonito y me adapté rápido. Yo les contaba, de hecho, a Randall (Rivera) y a Andrés (Ramírez) que desde el principio todos me trataron superbién.

Aquí pasé diciembre y en diciembre se hacen muchas actividades de Navidad, entonces eso me ayudó bastante y me familiaricé con todos, editores, cámaras, postproducción, realización, con todos, entonces creo que fue muy bonito.

- ¿Qué tipo de temas cubre actualmente?

Durante la pasantía estuve en la edición nocturna con noticias internacionales. Ahora, no tengo una fuente específica, estoy cubriendo un poco de todo.

- ¿Hace cuánto empezó a salir en pantalla?

En el segundo mes hice pruebas, luego un pasecito y después en vivo. Poco a poco fui saliendo más hasta que ya era constante.

- ¿Cómo reaccionó su familia al verla en televisión?

Muy contentos. Mi mamá (Maribel Sánchez) siempre ha sido un apoyo enorme. Me llamaba emocionada diciéndome que me estaba viendo en pantalla. Es muy gratificante.

- ¿Es la única en su familia que estudió comunicación?

Sí, en mi familia hay médicos y personas en otras áreas, pero en comunicación solo yo.

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- ¿Siempre quiso estudiar esto?

En realidad, empecé estudiando Medicina hace más de 15 años. Me encantaba y todavía me gusta. Mi sueño era ser neurocirujana, pero por temas económicos tuve que dejarlo como al año de carrera cuando iniciaron las materias de laboratorio. Ya había sacado unos cursos de comunicación, me metí a periodismo y me encantó. Siempre me ha gustado la ayuda social y las dos carreras tienen algo de eso.

- ¿Le gustaría retomar Medicina en algún momento?

Sí, me gustaría retomarla y terminarla algún día.

- ¿Le gustaría llegar a presentar el noticiero?

Sí, eso es otro de los sueños que tengo, aparte de la medicina, llegar a presentar en algún momento el noticiero; entonces creo que para allá voy, pero hay que ponerle bastante.

- Si tuviera que elegir entre deportes y noticias, ¿con cuál se queda?

Me quedo con noticias. Es más dinámico, no sabes qué va a pasar cada día, y esa adrenalina me encanta.

Franchesca Paniagua junto a su preciosa perrita Nala. Fotografía: Cortesía. (Cortesía/Cortesía)

- ¿Qué hace en su tiempo libre?

Me gusta entrenar, ir al gimnasio y pasar tiempo con mi mascota, una husky siberiana llamada Nala, y a eso le dedico bastante tiempo, porque tiene mucha energía; entonces ahí está la otra parte de mi vida.

- ¿Cómo llegó Nala a su vida?

Me la regaló mi mamá hace unos años. Yo había tenido una mascota antes y me dolió mucho perderla, pero Nala llegó a alegrarlo todo. Ella es la consentida, en la que se me va la mitad del salario.

Franchesca Paniagua inició en el periodismo hace 10 años. Fotografía: Cortesía. (Cortesía/Cortesía)