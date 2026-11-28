Omar Cascante reveló este sábado lo que haría si tuviera la oportunidad de devolver el tiempo y volver a tener 18 años.

En un emotivo mensaje que dedicó a Daniel, su hijo mayor, el periodista y cantante confesó que elegía nuevamente ser papá del joven diseñador.

Omar Cascante compartió esta significativa foto junto a su hijo con la revelación que hizo este sábado. (Instagram/Instagram)

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Ser papá de Daniel Cascante

“Si pudiera volver a mis 18 años y tuviera la oportunidad de escogerte como hijo, te escogería sin dudarlo, una y mil veces”, afirmó Omar, de 45 años, en sus redes sociales.

El comentario lo hizo al compartir una fotografía de un sorpresivo abrazo que le dio a su hijo en algún momento.

Daniel, emocionado por el detalle de su papá, reaccionó a la publicación.

Omar Cascante y su hijo Daniel tienen varias afinidades, entre esas, la música.

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“El mejor por siempre. Te amo, pa”, escribió el primogénito de la exfigura de canal 7.

Daniel y Omar han compartido públicamente algunos momentos que disfrutan compartir juntos, como el ejercicio y la música.