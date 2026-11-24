El periodista y presentador Omar Cascante recibió la gran noticia que no se fracturó el tobillo. (redes/Facebook)

El periodista Omar Cascante compartió una nueva actualización sobre la lesión que sufrió en su tobillo derecho mientras grababa su programa Sin pasaporte.

El presentador publicó un video para agradecerles a las personas que se han preocupado por su estado de salud y han estado pendientes de su recuperación.

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Cascante reconoció que todavía tiene el tobillo bastante inflamado, pero aseguró que se encuentra bien y que está agradecido porque la lesión no pasó a más.

“Vengo de hacerme las placas porque ayer fue complicado el día. Todo estaba cerrado, pero envié las placas al médico y me envió el audio que yo quería escuchar: es un esguince bravo, pero no hay fractura”, contó.

Omar Cascante contó cómo sigue de su lesión

El comunicador explicó que ahora deberá guardar reposo y esperar a que la lesión evolucione, aunque reconoció que quedarse quieto no es precisamente lo suyo.

“Reposo y a esperar. Y entonces, el reposo a mí me cuesta un poquito”, comentó entre risas.

Así lucía el tobillo de Omar Cascante. (redes/Instagram)

Incluso dijo que intentará descansar durante estos días para ayudar a que su tobillo se recupere.

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Omar sufrió el accidente mientras grababa en una zona montañosa para su nuevo espacio televisivo. Un mal paso le provocó una torcedura en la pierna derecha y desde entonces estaba pendiente de conocer qué tan grave era la lesión.