Omar Cascante reveló este sábado lo que haría si tuviera la oportunidad de devolver el tiempo y volver a tener 18 años.
En un emotivo mensaje que dedicó a Daniel, su hijo mayor, el periodista y cantante confesó que elegía nuevamente ser papá del joven diseñador.
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Ser papá de Daniel Cascante
“Si pudiera volver a mis 18 años y tuviera la oportunidad de escogerte como hijo, te escogería sin dudarlo, una y mil veces”, afirmó Omar, de 45 años, en sus redes sociales.
El comentario lo hizo al compartir una fotografía de un sorpresivo abrazo que le dio a su hijo en algún momento.
Daniel, emocionado por el detalle de su papá, reaccionó a la publicación.
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“El mejor por siempre. Te amo, pa”, escribió el primogénito de la exfigura de canal 7.
Daniel y Omar han compartido públicamente algunos momentos que disfrutan compartir juntos, como el ejercicio y la música.