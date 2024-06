El comentario de una seguidora que le sacó las lágrimas a Glenda Peraza

Glenda Peraza compartió esta foto el fin de semana que acabó con muchísimas críticas. (Instagram)

Una seguidora le sacó las lágrimas a Glenda Peraza con un comentario que le hizo luego de la sensualísima foto que la expresentadora de televisión compartió el fin de semana y por la que fue duramente criticada.

Según la exmodelo, lo que le escribió la mujer la conmovió porque le llenó el corazón de fe, amor y esperanza de que cada día hay más amor y empatía con las personas y menos odio y dolorosas críticas.

“Glenda, qué mujer tan maravillosa eres. La edad, ¿qué es la edad? Un número solamente. Tenemos que vivir al límite mientras tengamos vida y que hablen lo que quieran porque la envidia siempre viene de corazones vacíos y de personas que desearían hacer lo mismo”, le escribió la seguidora a la empresaria, quien este año cumple 50 años.

Glenda Peraza reaccionó así antes de compartir el comentario de su seguidora. (Instagram)

Peraza compartió en sus redes lo que le respondió a la seguidora, pues muchas de las críticas que recibió por la foto que posteó en Instagram tuvo que ver con lo sexi que posó para la edad que tiene.

“Diay, me sacó las lágrimas porque yo lucho todos los días de mi vida porque entre nosotras nos apoyemos más, que mínimo nos respetemos. No todos los contenidos de redes nos tienen que gustar, a mí me pasa, pero nunca ofendería a nadie y menos a una mujer. Gracias por su madurez, por su espiritualidad, que se nota que la tiene, y por ser empática. Dios la bendiga, un abrazo sincero”, respondió Peraza al comentario que la hizo llorar.

