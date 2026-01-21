El conmovedor mensaje de la esposa de Max Barberena en medio del gran momento que viven

Melissa Calderón, la guapa esposa de Max Barberena, se refirió este miércoles al gran momento que viven como familia y que, en cuestión de días, se convertirá en todo un acontecimiento lleno de emoción y alegría.

El retahilero de canal 7 y su esposa están muy cerca de darle la bienvenida a Josué, su segundo hijo juntos (y el tercero de Max, quien es papá de Nathaly, de 23 años). En medio de la cuenta regresiva, Melissa abrió su corazón y contó lo que ha significado este embarazo para ella.

Max Barberena y Melissa Calderón están a pocos días de conocer a su segundo hijo. Fotografía: Instagram Melissa Calderón. (Instagram/Instagram)

“Dios nunca falla”: el mensaje que conmovió a sus seguidores

“Dios ha sido bueno y fiel siempre”, inició Meli en el posteo que compartió en Instagram, acompañado de hermosas y tiernas fotografías de la reciente sesión que hizo en los últimos días de su embarazo.

“A pocos días de conocer a Josué, el fruto de una promesa divina, recordamos una vez más que Dios nunca falla y que sus tiempos son perfectos”, agregó Calderón en la publicación, que rápidamente se llenó de reacciones y mensajes positivos.

Melissa Calderón evidenció en esta foto el momento de felicidad y plenitud que vive. Fotografía: Instagram Melissa Calderón. (Instagram/Instagram)

Una familia llena de ilusión y felicidad

En las imágenes, Melissa Calderón aparece acompañada de Max Barberena y de Sara, la hija de cuatro años que tienen en común. Las fotografías reflejan claramente la felicidad, emoción y plenitud que viven como familia ante la pronta llegada del nuevo integrante.

La publicación también aparece en el feed de Max, donde muchos seguidores ya comenzaron a dejar mensajes de felicitación por la nueva etapa que están a punto de comenzar.

El anhelo que se convirtió en realidad

A mediados de octubre pasado, en una entrevista con La Teja, Max habló abiertamente sobre el segundo embarazo de su esposa y reconoció que anhelaban profundamente volver a ser padres, por lo que oraron durante mucho tiempo para recibir esta bendición.

“Teníamos el anhelo de ser papás de nuevo y veníamos orando, literalmente, como hace dos años por el nuevo bebé y esperando que Dios contestara, y nos dimos cuenta de la hermosa noticia de que Dios había dicho que sí, porque no hay otra forma que se dé la vida. Fue una buena alegría”, nos dijo el presentador de Teletica hace unas semanas.

Las manitas de Sara en el vientro de su mamá. Fotografía: Instagram Melissa Calderón. (Instagram/Instagram)

Josué podría nacer en cualquier momento

El pequeño Josué nacerá en cualquier momento, ya que Max había confirmado previamente que el nacimiento estaba previsto para entre mediados o finales de enero, por lo que la familia Barberena Calderón vive días de mucha expectativa.

