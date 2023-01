El covid-19 está siendo protagonista en el Miss Universo

El covid ya empezó a dar problemas en el Miss Universo -

Las famosas caretas, que tanto dieron de qué hablar desde que inició la pandemia, se volvieron a ver, esta vez en los días previos al Miss Universo y siendo portados por la tica María Fernanda Rodríguez y las demás participantes del concurso de belleza mundial.

En unas historias que compartió en sus redes sociales la representante de Angola, Swelia Da Silva Antonio, se le ve a ella al lado de la costarricense luciendo unas caretas de plástico transparentes, cuando van de camino a una actividad con las demás concursantes.

La angoleña además, enfoca a otras chicas y todas llevan ese artículo, que en el inicio de la pandemia se utilizó en todo el mundo; sin embargo, poco a poco, se fue descartando por los diferentes gobiernos, dada su baja efectividad para evitar el contagio del covid-19.

Miss Costa Rica, María Fernanda Rodríguez, ya luce la careta por seguridad. Instagram.

Miss Costa Rica ya tiene compañera de cuarto y dio su parecer sobre ella

Aunque todavía no se ha dado a conocer por qué están usando nuevamente las caretas, seguramente se debe a que en las últimas horas, dos de las candidatas a ser la mujer más guapa del planeta dieron positivo en pruebas de coronavirus.

Una de ella es Gabriela dos Santos, representante de Curacao, quien fue diagnosticada con el virus el miércoles por la noche, apenitas después de realizar su viaje hacia los Estados Unidos.

“Sé que se estaban preguntando: ‘¿Qué es todo esto? Y, ¿dónde está miss Curacao? Bueno, miss Curacao está en su habitación porque, desafortunadamente, di positivo por covid ayer (miércoles) por la noche”, dijo en sus redes sociales.

Ella se mantiene optimista de que podrá estar presente en el evento a realizarse el sábado 14 de enero en el Ernest N. Morial Convention Center de Nueva Orleans. Estará lejos de las demás concursantes por cinco días.

Las candidatas van a algunas actividades del Miss Universo luciendo mascarillas. Instagram.

“Eso no me detendrá. ¿Por qué? Porque actualmente estoy en mi habitación y estoy tomando cinco días de cuarentena. Y me dijeron, que si me siento mejor y si doy negativo por covid en el quinto día, podré competir en el certamen de Miss Universo. Así que esto no se ha terminado todavía”, dijo la concursante de 20 años.

Además de ella, Miss Latvia, Kate Alexeeva, también dio a conocer que dio positivo a través de una publicación en su cuenta de Instagram, antes de realizar su viaje a Nueva Orleans.

Esto provocó que la muchacha no pudiera viajar a participar en el concurso.