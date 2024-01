El cuerpazo de Marcela Negrini no es así porque así; ella revela sus secretos

Marcela Negrini complementa sus rutinas de gimnasio con deportes como el ciclismo de montaña. (Instagram)

La actividad física y el deporte han sido fieles compañeros de vida de la guapa modelo y empresaria, Marcela Negrini.

A sus 45 años, la oriunda de Orotina pero vecina de Guápiles, luce uno de los cuerpos más infartantes de la farándula nacional, un espectacular físico que no es así porque así.

Marce contó a La Teja que el gran gusto y disciplina que tiene por el ejercicio y por verse bien lo heredó de su mamita, quien era bien aficionada al deporte.

Según Negrini, a su mamá le gustaba cuidarse mucho, porque le interesaba verse y sentirse bien. La señora hacía muchos aeróbicos y Marce creció viendo ese ejemplo.

“Entonces desde pequeñita yo comencé a hacer aeróbicos y a andar en bicicleta”, dijo la también presentadora de televisión.

Fue el inicio de una pasión imparable. De los aeróbicos y la bicicleta, a Marcela se le “despertó” la condición física para el atletismo; de hecho, en sus épocas de colegio compitió en varias ocasiones en los Juegos Deportivos Nacionales.

“Corría y siempre estaba metida en todo lo que fuera deportes. Me gustaba muchísimo y hasta el momento. Toda la vida he hecho deporte, ejercicio y he tenido una buena alimentación. Ya esto es un hábito que tengo y ha sido de mucha disciplina, pero es algo que me encanta y que lo necesito en mi vida. Es mi desestrés”, agregó Marcela.

Al atletismo le ha ido bajando las revoluciones porque ahora se le complica viajar tan seguido de Guápiles a San José para participar en carreras; pero antes, cuando vivía en Orotina, prácticamente corría todos los fines de semana.

Marcela Negrini tiene uno de los cuerpos más piropeados de la farándula nacional. (Instagram)

Variedad

Pero como son múltiples las actividades físicas que hace, su cuerpo parece no haber resentido las carreritas de los fines de semana.

Marcela hace ejercicio prácticamente todos los días. Ella es entrenadora personal y entonces se hace sus propias rutinas y tiene la ventaja que en su casa tiene un pequeño gimnasio, lo que le facilita trabajar en su infartante cuerpo.

Además, comparte con su esposo, Tercero Castro, la misma pasión y disciplina por el ejercicio, entonces entre ellos se complementan y se motivan.

“Generalmente yo realizo mis rutinas y entreno todos los días. A veces un entrenador amigo de mi esposo nos entrena a los dos y aprovechamos esos momentos”, refirió.

A las máquinas de gimnasio se suma el ciclismo de montaña, que lo practica con su esposo siempre que pueden, y el talento y afición de su marido por el fútbol también impacta su cuerpazo.

“A mi esposo le gusta jugar mucho fútbol entonces hacemos mejengas una vez a la semana. Jugué voleibol en el colegio y ahorita mi sobrina está con la fiebre entonces aprovechamos cada vez que se puede para unos partiditos”, destacó.

La alimentación también ha jugado un papel fundamental en todo este proceso y ella ha llevado cursos de nutrición deportiva para cuidarse más en esa área.

Marcela Negrini prácticamente tiene toda la vida de hacer ejercicio.

Y si a alguien le quedaba duda de lo aficionada que es Marcela al mundo fit, para rematar en noviembre lanzó Marce Negrini Active Wear, un emprendimiento de venta de ropa deportiva que promueve la comodidad mientras se ejercita.