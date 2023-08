El cuerpazo del periodista Sergio González es de infarto y él comparte su secreto

Sergio González trabaja en canal 8 de Multimedios. (Instagram)

Desde hace diez años, el periodista Sergio González adoptó como estilo de vida el ejercicio y el cuidado de su cuerpo.

Para entonces era un chiquillo, de 21 años, y su mirada apuntaba a las oportunidades profesionales que quería perseguir en la televisión para trabajar como periodista.

Trabajó su cuerpo con esmero y conquistó su anhelo de llegar a la pantalla. Teletica y Repretel fueron su casa, y actualmente seduce a sus queridas señoras desde la pantalla de Multimedios.

Lo que Sergio nunca imaginó fue que el estilo de vida que profesaba le iba a servir para hacerle frente al duro diagnóstico de cáncer testicular que recibió en el 2019 y del que ya, gracias a Dios, está sano.

En medio del duro momento, la disciplina de la actividad física y el ser cuidadoso en las comidas jugó a su favor, por eso tras su situación médica se convirtió en un abanderado de la promoción de la salud y la vida con buenos hábitos.

Además de comunicador, González es dietista y entrenador personal.

El periodista Sergio González tiene 10 años de hacer ejercicio. (Instagram)

“Siempre recomiendo a las personas que se oxigenen, ya sea en un gimnasio o caminando. Con 10 mil pasos al día y una buena alimentación, una persona se mantendrá bien. Creer que debo tener cuadritos para estar bien es totalmente falso. Recordemos que la genética marca mucho y el cuerpo necesita grasa presente también”, dijo el atractivo muchacho.

Sin culpa

González es muy disciplinado, pero no se castiga fuerte si en algún momento comete un “pecadillo” o se echa el “relajillo” de quedarse en la casa y no ir al gimnasio. Para él hay que disfrutar lo que uno se come y hay que descansar.

“Mentiría si digo que como perfecto. Las nuevas teorías de nutrición por las que me guío sugieren comer más de tres veces al día y no apegarse tanto a dietas estrictas. ¡Hay que disfrutar lo que comemos! Voy al gimnasio y trato de dormir lo más que pueda. He entendido que no es un pecado no ir al gimnasio de vez en cuando. ¡Hay que escuchar al cuerpo!”, aseguró el presentador de La Revista, el matutino de canal 8.

Sergio González es la actual pareja del ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez. (Instagram)

Sergio entrena cuatro veces a la semana durante hora y media. Le gusta mucho hacer trabajo con ligas y complementa el gimnasio con la natación.

“Lo que más me gusta entrenar son los pectorales. Es un músculo que da mucha definición”, aseguró.

“Como entrenador diría que el mejor consejo es que no se vayan por pesos que no pueden levantar. Prefiero una buena rutina con peso bajo. Mi rutina de brazos es básica, lleva curl, Scott, son ejercicios sencillos, pero bien controlados en el peso. No quiero lesionarme sin duda”, afirmó González al compartir algunos de sus secretos para tener esos pectorales y brazos de superhéroe.

Sergio González entrena cuatro veces a la semana.

Sergio ama y disfruta cuidar de su cuerpo, ahora mucho más convencido de que eso es una necesidad por encima del resultado físico que presume. De hecho, él comentó que con su diagnóstico de cáncer le dieron más ganas de ponerle bonito al gym y de perseguir una vida sana.