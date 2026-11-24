El Danny CR dejó a mucha gente impresionada y a otra motivada al mostrar su gran cambio físico tras el nuevo estilo de vida que adoptó hace tiempo.

“Aquí le metemos”, escribió el locutor al compartir una fotografía de su antes y después en el que evidenció lo diferente que se ve gracias al montón de peso que ha perdido.

Daniel Álvarez lleva dos años comprometido con un estilo de vida saludable con el ejercicio y la alimentación como grandes protagonistas. (danny cr/danny cr)

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Daniel Álvarez, su verdadero nombre, expresó que compartió las imágenes para motivar a sus seguidores a empezar la semana “con todo”.

Lo que dijo El Danny CR a La Teja

El pasado 21 de setiembre, La Teja publicó una entrevista en la que Danny contó que su proceso inició hace dos años con una nutricionista.

Luego incorporó a su rutina el ejercicio y, bajo supervisión profesional, la tirzepatida, un medicamento inyectable que actúa activando dos receptores hormonales clave en el cuerpo: GIP y GLP-1, y ayuda a regular el azúcar en sangre, reduce el apetito y ralentiza el vaciamiento del estómago.

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“Si yo veo que voy perdiendo peso, pues me motivo más y, en este caso, con el medicamento hay que cuidarse demasiado para que lo que pierdas sea grasa y no músculo. Por eso hay que apegarse lo más posible al plan alimenticio y no fallar con la ingesta de proteína ni de agua”, dijo a este medio.

Daniel Álvarez mostró el antes y después de su cambio físico para motivar a la gente en el inicio de semana. (Instagram/Instagram)

Danny destacó que no solo mejoró su salud y su físico, sino que impactó otras áreas de él.

“Mejoré mi salud y mi físico, pero sobre todo mi estado anímico. Me siento muy motivado y feliz”, expresó en esa oportunidad.

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