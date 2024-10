El Danny Cr reveló un curioso detalle que notó en Luisito Comunica mientras lo entrevistaba

Luisito Comunica anduvo en Costa Rica promocionando su tequila.

El locutor Danny Álvarez, más conocido como Danny Cr, compartió un curioso detalle sobre Luisito Comunica, al revelar que el influencer tiene una costumbre que no dejó de hacer mientras estaban conversando: el hombre nunca deja de trabajar, pero es un chavalazo.

Álvarez, días atrás en sus redes sociales, había compartido un estado en el que le expresó a sus seguidores que qué harían si en algún momento se toparan al influencer mexicano en el supermercado.

“Yo sabía con antelación que iba a hablar con él. Pero para ser honesto, a veces hay gente que no tiene buena vibra, y cuando uno tiene una oportunidad, hay gente que le da envidia. Por eso aprendí de mis amigos que, cuando tengo un proyecto importante, prefiero no contarlo y ni hablar, hasta que se concrete. Solo hice la historia en el súper a ver qué me decía la gente”, comentó.

El Danny Cr contó que Luisito Comunica es un ejemplo a seguir.

El locutor le contó a La Teja que el encuentro se dio en un conocido hotel de la capital y todo fue por medio de una agencia de comunicación que le propuso un espacio el pasado martes, para que hablara con el creador de contenido, quien llegó al país con su equipo el pasado viernes 25 de octubre, a promocionar su tequila llamado Gran Malo.

El Danny CR compartió un rato con Luisito Comunica. (Cortesía)

“Como yo todos los viernes estoy a cargo de la sección de espectáculos del noticiero de Multimedios, nos dieron el espacio con Luisito Comunica. Con la conversación aprovechamos para hacer un trabajo 360°, para difundirlo de diferentes maneras”, detalló.

Danny expresó que él iba más que preparado para consultarle de todo al mexicano, aunque también confesó que el día que hizo la pregunta en redes, agarró ideas de sus seguidores, pues le gusta escucharlos.

Danny Álvarez, quien es saprissista de corazón, le entregó la morada a Luisito Comunica. (Cortesía)

“Le hicimos varias preguntas de varios temas, la conversación fue muy amena y todo fluyó. Desde que llegué al hotel, no se me olvida que cuando me vio, me dijo: ‘¿Cómo te llamas, amigo?’, y cuando le contesté que Danny, me preguntó si me llamaba por mi nombre o mi apodo. Hasta me piropeó la camisa que andaba de mi banda favorita, Gorila”, agregó.

El locutor de los 40 principales mencionó que el youtuber le dijo que cómo quería que se comportara en la entrevista: serio o gracioso. Hasta contó que se tomó fotos con él y los camarógrafos que lo acompañaban.

Danny Álvarez contó que Luisito Comunica es una máquina de trabajo. (Cortesía)

“Con las preguntas que le hice el tiempo, se me pasó volando. Es muy interesante hablar con él, porque uno conoce su punto de vista como persona y no como influencer. Una de las preguntas que le hice fue a donde le gustaba vacacionar y me explicó que le gusta mucho ir a Japón, porque en este país muy poca gente lo conoce y tiene chance de andar con más libertad. Además, contó que lo que más atesora, más allá de lo material, son los cuatro pasaportes que tiene estampados de todos los lugares que ha visitado”, dijo.

Danny detalló que Luisito, en todo momento, fue muy atento y amable, pero confesó que el tipo es una máquina de trabajo.

“No es un ‘rockstar’, como mucha gente puede pensar. Desde que llegamos fue atento, pero pasó metido en su celular resolviendo temas de negocios, viendo el contenido que tiene que subir, si tiene reuniones de clientes, constantemente está trabajando, pero también demostró que es una persona amena, divertida y pura vida”, dijo.

Conversar con el creador de contenido fue un sueño hecho realidad para Danny, ya que lo ve como un ejemplo a seguir, aparte de que lo sigue desde cuando daba sus primeros pasos en YouTube.

El locutor disfrutó montones la oportunidad de entrevistar al influencer. (Cortesía)

“Hablamos un poco de todo, de las curiosidades que pasa en los aeropuertos porque cuenta que la gente le da la oportunidad de pasar primero, aunque confesó que a él no le gusta abusar. Cuando le dimos la chema de Saprissa con su nombre y el número 10, no dejó de sonreír. De hecho, la recordó muy bien el Mundial de Catar, cuando un aficionado le regaló otra camisa del monstruo. También lo invitamos al estadio, pero el pillo tiene la agenda tan apretada que no pudo acompañarnos, aunque nos confesó que quedaba pendiente”, expresó.