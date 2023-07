El doloroso motivo por el que Yiyo Alfaro desearía devolver el tiempo

En Instagram se puso de moda un juego de diez datos sobre cada persona, es por eso que varios famositicos se han apuntado y uno de ellos fue el presentador de canal 7, Yiyo Alfaro, quien hizo un par de confesiones.

En su respuesta número siete el guapo conductor dijo que si él tuviera la posibilidad de devolver el tiempo lo haría, ya que se arrepiente de una cosa.

“Todo lo que he hecho me ha gustado, me sirve, aprendí, pero hay algo de lo que sí me arrepiento”, expresó.

Alfaro comentó que él tenía una abuelita muy buena llamada Elisa, la cual ya partió de este mundo a la cual en su momento visitaban.

“Siempre nos esperaba a mi hermana y a mí cuando íbamos a visitarla, en una propiedad que tiene mi papá donde ella vivía. Pasábamos por la mañana, la saludabamos y le decíamos que después pasábamos y cuando íbamos de nuevo le decíamos a mi papá: ‘ya queremos irnos para la casa’. Mi abuelita se quedaba esperando y la abuela no es eterna”, comentó.

Yiyo Alfaro se mandó a jugar en Instagram. Captura

El comunicador expresó que ellos eran muy pequeños y que a pesar de que su abuela estuvo siempre presente, él siente que debió aprovecharla un poco más.

LEA MÁS: https://www.lateja.cr/farandula/yiyo-alfaro-busca-nombre-para-su-futura-hija-cual/QSJVVVKWRRBNBOBVSB7YOUW74A/story/

“Nosotros pasábamos y uno la veía sentada en el corredor probablemente esperando, o pensando en que si era tarde, ya no íbamos a visitarla. Uno piensa que siempre van a estar ahí. De eso me arrepiento y en mi vida siempre me acuerdo de eso”, contó.