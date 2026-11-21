A sus 23 años, Byron Arias convirtió su pasión por contar historias en una carrera en redes sociales.

Con personajes como Doña Clara, el vecino de Guadalupe combina el humor con situaciones familiares y emociones con las que muchas personas se identifican.

Aunque pausó sus estudios de Artes Dramáticas en la UCR por motivos laborales, mantiene vivo su amor por la actuación.

Byron Arias tiene 23 años y es uno de los creadores de contenido más seguidos de Costa Rica. Fotografía: Cortesía. (Cortesía/Cortesía)

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Ahora, el joven de 23 años se alista para su debut como invitado en Mira quién baila, donde bailará este domingo 22 de noviembre.

En esta entrevista, el creador de contenido habló con La Teja de sus inicios, del cariño del público y de sus sueños, entre ellos incursionar en el teatro musical.

¿Quién es Byron Arias?

Me considero un mago de historias que usa sus redes sociales para crear universos donde la gente pueda identificarse, emocionarse y conectarse con un mundo totalmente distinto y desconectarse también de esta realidad, que está siendo muy caótica y a veces muy compleja.

Mi contenido varía mucho. Así como hay comedia, también hay muchas emociones que se trabajan a partir de situaciones familiares y personales. Gran parte está íntimamente ligada a lo que estoy viviendo y sintiendo a medida que crezco y evoluciono.

¿Cómo llegó a las redes sociales?

Todo empezó cuando era muy pequeño, en la escuela. Hubo un momento en el que me conecté a las redes sociales a través de YouTube. Veía a youtubers y gamers, y eso me acompañó durante mucho tiempo. En algún momento quise hacer sentir a los demás lo que ellos me hacían sentir a mí: esa compañía, esa seguridad y esa inspiración, porque me acompañaban durante mucho tiempo.

Cuando me dieron mi primer teléfono, ya existían Snapchat e Instagram, pero TikTok todavía no. Recuerdo que jugaba con los primeros filtros de Snapchat en el celular de mi hermana. Cuando estaba en el colegio, en noviembre de 2018, empecé a jugar más con mi mejor amiga. Le decía que hiciéramos un video y ella me acompañaba. Ahí empezamos y subíamos un video cada vez que perdíamos.

Durante la pandemia se solidificó un poco más esa idea porque tenía mucho tiempo libre. Además, estaba en quinto de colegio y, como estábamos en casa, llegó TikTok y empecé a incursionar más. Tuve la oportunidad de conocer a otros creadores de contenido que ahora son mis amigos y que me han guiado y acompañado. Por ahí del 2021 empecé mi proceso de hacer más contenido, un poco más pensado, planeado y con una intención.

Byron Arias en su personaje de Doña Clara, uno de sus más populares en redes. Fotografía: Cortesía. (Cortesía/Cortesía)

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Mucho de su contenido lo hace a partir de personajes como, por ejemplo, con Doña Clara, ¿por qué?

Mis personajes me han permitido darles un giro más artístico. Por ejemplo, Clarita, más allá de ser una parodia de las mamás, es un homenaje. Me han permitido que las personas vean de otra forma situaciones que muy pocas veces se muestran en redes sociales; por ejemplo, trabajar emociones y situaciones por las que pasan las mamás.

Trato de hacerlo con mucho respeto y todo el cuidado del mundo, para que el contenido se sienta sano y reflexivo. Amo la actuación, amo el arte y creo que eso es lo que me han permitido los personajes: mostrar otra cara de situaciones que, como te digo, no se tocan en redes sociales y de las que muy pocos hablan.

La moda lo sedujo: Old School: Tentación por la música: En sus inicios en redes, Byron intentó conquistar seguidores proyectando su gusto por la moda. Le encanta lo retro, lo vintage y todo lo relacionado con las décadas de los setentas y ochentas. Hasta cámaras de video viejas tiene. Dice que uno de sus sueños frustrados es cantar y no descarta educarse e incursionar en el teatro musical.

¿Vive de las redes sociales?

Gracias a Dios, en este momento he tenido la dicha y la bendición de poder vivir de las redes sociales, gracias al trabajo que me dan las marcas. A la gente le debo mucho. Por eso, cuando me topan y me piden fotos o se acercan a saludarme, yo saco el ratito porque es lo mínimo que puedo hacer.

¿Estudia alguna carrera universitaria?

Estuve tres años en la UCR estudiando Artes Dramáticas, pero por temas laborales lo pausé. Me encantaría seguir incursionando en el tema actoral porque es mi pasión.

Byron Arias cuenta con el apoyo de toda su familia en su trabajo como creador de contenido. Fotografía: Cortesía. (Cortesía/Cortesía)

¿Cómo llega la oportunidad de Mira quién baila?

Todo se dio gracias a colegas. Fue una oportunidad que no podía desaprovechar en lo más mínimo. Era ahora o nunca, porque uno nunca está listo. Creo que muy pocos conocen este otro lado de Byron, a quien le encanta bailar, el arte, expresarse y crear historias. Es una gran oportunidad para que las personas conozcan este otro lado mío.

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¿Qué dice de la experiencia que ha vivido?

Ha sido mágico. Admiro muchísimo a todos los que ya llevan varias temporadas porque sí es bastante exigente y tenés que comprometerte. Todo el equipo es divino, desde luces, diseño y escenografía hasta vestuario. Te hacen sentir como si ya fueras de la familia y te enseñan. Es un gran estímulo, principalmente profesional, para desenvolverte más y proyectarte en grande, porque ahí están los grandes.

Será invitado a una gala, pero ¿aceptaría participar en el programa?

Por supuesto, no lo pensaría. Es una gran oportunidad y, definitivamente, después de haber vivido esta experiencia estas semanas, creo que ya me da una idea de lo que podría venir para la próxima temporada.

Byron Arias bailará con Tatiana Sánchez este domingo en Mira quién baila. (Cortesía/Cortesía)

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