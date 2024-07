Él es Coffee, el perrito que Melissa Durán consiente hasta con cajita feliz

Melissa Durán con su amado Coffee, su primer perrito y a quien considera un amor de su vida. (Cortesía)

Coffee, Chocolate y Moka son los tres perritos que alegran la vida de Melissa Durán y su familia, y aunque la periodista cuida y ama a los tres, el primero es el más consentido.

La presentadora de Telediario, noticiero de canal 8, reveló que Coffee fue su primer gran amor. El peludito llegó a su vida a sus 26 años, cuando estaba soltera y no tenía hijos.

Enmarcada en la celebración del Día Mundial del Perro, este 21 de julio, Meli presentó a La Teja a su “perrhijo”, al que le da uno que otro gusto, como comprarle una cajita feliz cuando está triste, o una cama de 150 mil colones para que duerma cómodo.

¿Quién es Coffee?

Coffee es mi primer perrito. De niña nunca me dejaron tener perros, nunca, así que no estaba familiarizada con los animalitos; incluso, me daban miedo. Pero mi hermana quedó embarazada, ya estaba casada, y yo dije que era mi oportunidad. Le dije a mi mamá que mi hermana iba a tener un bebé, que yo quería un perrito y así llegó él a mi vida. Es un french poodle y no hay palabras para el amor que le tengo. Mis hijas dicen que Coffee es mi hijo favorito, porque él es como el amor de mi vida.

¿Cuántos años tiene?

11 años. Llegó cachorro. Está conmigo desde mi época de soltera, entonces siempre digo que antes de que Dios me diera una familia, ya Coffee y yo éramos familia.

¿Cómo era de cachorrito?

Siempre fue muy tranquilo, nunca fue tortero. El perro ideal. Supercariñoso. Los french poodle son muy cariñosos y de compañía. Él era el que dormía conmigo y cuando yo me casé no me lo traje de una vez porque él estaba acostumbrado a estar con alguien y nosotros salíamos a trabajar. Se lo dejé a mi mamá y lo iba a ver todos los días y me venía llorando. Ahí llegó Chocolate, el otro perrito, porque lo trajimos para que le hiciera compañía a Coffee.

Coffee es el perrito que Melissa Durán tiene desde hace 11 años, cuando todavía estaba soltera y sin hijos. (Cortesía)

Y ahora, ¿cómo es?

Ahora que son tres todavía uno lo valora mucho más porque el segundo (Chocolate) es más terrible y el tercero (Moka) está en esa etapa de despedazar todo y necesita entrenamiento. Coffee siempre fue demasiado bueno, muy tranquilo. Es muy de cuidarnos; por la noche uno lo ve caminando por ahí, va al cuarto de las chiquillas a darles una vuelta y ya regresa. Pero él siempre está vigilante de que estemos bien. Es el que empieza a ladrar si alguien se acerca. Él sabe que es el perro de la casa.

¿Por qué le puso Coffee?

Mi familia es cafetalera de años y había escuchado el nombre, creo que en alguna película, y siempre dije que cuando tuviera un perro se llamaría así. Incluso, era cafecito, se ha desteñido un poquito, pero el nombre le calzó perfectamente.

¿Qué sustos le ha pegado?

Siempre ha sido muy bueno, pero una vez iba manejando y lo llevaba atrás con la ventana abierta. Todavía estaba chiquitito. Hice un alto y él vio a un perro que estaba al otro lado de la calle y se puso a ladrar y en lo que arranco para seguir él se tiró del carro y dos motos me lo atropellaron. Fue una locura porque solo escuché el grito y el golpe, pero no entendía nada. Fue cerca de la casa de mis papás en San Miguel de Santo Domingo de Heredia. Me detuve, me bajé del carro y lo empecé a buscar y por ningún lado lo encontraba y lo que hizo fue devolverse para la casa de mis papás. Dice mami que entró y se metió debajo de la cama y cuando yo logré llegar fue demasiado porque, donde él me escuchó, salió y se vino, y sí estaba bastante golpeado. El veterinario no podía creer que no se hubiera quebrado.

¿Qué gustos le da a Coffee?

Lo he llevado a participar en varias carreras de perros, pero es un vago porque se sienta a medio camino y me ha tocado siempre terminar las carreras con él alzado y, yo sé que no es lo más recomendable, pero cuando lo quiero consentir o lo veo triste o enfermito le compro una cajita feliz y él se come todo. Le encanta.

¿Algún lujo que le dé a Coffee?

Siempre que veo una cama muy cómoda o que me parece chivísima se la compro. Coffee tiene 5 camas y los otros perros no tienen, usan alguna de él, por eso las chiquillas dicen que hay demasiada preferencia. La última que le compré me costó como 150 mil colones porque es a la medida y diseñada y todo, y no la usa, no le gustó. Tiene una cama ortopédica, otra más suavecita. Siempre le ando buscando como para que él esté cómodo, pero es que también hay un tema de edad.

¿Cómo se lleva Coffee con su esposo?

Al principio a Esteban le costó un poco aceptarlo porque no estaba acostumbrado a vivir con perros y recién casados le tenía celos a Coffee porque me decía que yo lo chineaba más que a él, pero ahora también es el amor de él.

Melissa Durán junto a sus "bebidas calientes" más tiernas: Moka (pequeñito), Chocolate (en regazo) y Coffee (en el suelo) sus "perrhijos". (Cortesía)

Melissa Durán tiene estos otros dos “perrhijos”

Chocolate: Fue el segundo perrito que llegó a la familia. También es un french poodle y se llama así por su color. Tiene 6 años y es bastante apegado a la periodista, a su esposo y sus tres hijas. Chocolate es alérgico al gluten por lo que su dieta es especial.

Moka: Está con ellos desde hace tres meses. Tiene cinco meses de nacido. Es un yorkshire y aunque es muy inteligente, es el más travieso de los tres. Meli dice que es el bebé de la casa.