Él es Juandy, el cantante colombiano que pronto dará de qué hablar

Juandy llegó al país y quedó encantado con las bellezas de Costa Rica. Cortesía.

El cantante colombiano Juandy estuvo de visita en nuestro país en estos días y así como muchos de sus compatriotas, espera que cuando regrese sea para dar un concierto con aforo lleno.

El artista cafetero, quien también es abogado, debutó en agosto 2021 con el tema “Aeropuerto” y poco a poco ha ido creciendo en el mundo de la música.

Como buen colombiano, le encontró rapidito el toque a lo que la gente le gusta y por eso, puso a nuestro país en la mira para compartirnos su arte.

LEA MÁS: Este es el motivo por el que Verónica González terminó su relación con Jesse del Valle

Afirma que desde que puso un pie en Tiquicia, quedó encantado.

“Desde que llegué veo el montón de verde que hay en todo lado y eso me emocionó mucho, yo vengo de Bogotá y allá lo único que se ve es gris. Es hermoso también, pero muy distinto, entonces desde que me bajé del carro venía como un perrito, viendo todo, la verdad me encantó.

“Para mí es muy importante visitar los países donde estamos sonando, Costa Rica estaba en el mapa desde hace tiempo porque queríamos ver cómo funcionan las cosas aquí, cómo es la gente y así meterlos en mi proyecto siempre”, dijo al llegar.

El cantante se sale del saco, pues le anda lejos a lo urbano.

“Sé que el urbano está superfuerte, pero aposté por algo en lo que creo que es el pop, yo digo que mi música está para llorar, para dedicar, creo mucho en el amor y en que a través de las canciones se puede llevar un mensaje que seguro en la música de fiesta no se pueden apreciar. Eso es lo que me ha traído frutos y lo que conquista corazones”, explicó.

El tema que está promocionando se llama Todo contigo, el cual es una de sus favoritas, pues sin pensarlo se ha convertido en una especie de himno para las parejas a la hora de casarse.

“Se ha ido viralizando en redes sociales y ahorita la gente solo me etiqueta para mostrarme que esta canción es el himno de los matrimonios y yo sin pensarlo, me da miedo que se casen con mi canción porque después se separan y es culpa mía”, bromeó.