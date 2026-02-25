El “galán de las pastoras” cuenta que han tenido pérdidas millonarias por los fuertes vientos y el frío

Hermas Martínez, del vivero El Zamorano y conocido como "El galán de las pastoras", está sufriendo con estos vientos. (Cortesía/Juan Pablo Sanabria/Captura de video/Cortesía/Juan Pablo Sanabria/Captura de video)

Hermas Martínez, conocido popularmente como “El galán de las pastoras”, compartió un mensaje cargado de realidad y reflexión sobre el difícil inicio de año que ha enfrentado el sector agrícola nacional.

El productor de flores explicó que en su vivero, El Zamorano, las condiciones climáticas adversas han provocado pérdidas millonarias, tanto en infraestructura como en plantas, a raíz de los fuertes vientos, lluvias constantes y los frentes fríos que han ingresado al país en las últimas semanas.

Según detalló en la cuenta de Facebook del vivero, las áreas de producción se han visto severamente afectadas, lo que ha complicado el trabajo diario y la recuperación de los cultivos.

Esta situación, asegura, no es aislada y golpea a muchos agricultores que luchan día a día por sacar adelante sus productos.

“Nuestras áreas de producción se han visto muy afectadas con estos frentes fríos que han entrado al país”, expresó, al tiempo que reconoció que este inicio de año ha sido particularmente duro para quienes viven del agro.

Hermas André Martínez mostró cómo está el vivero El Zamorano con estos climas. (redes/Facebook)

Apoyar al agricultor nacional

El productor, quien de pasó estuvo como invitado este miércoles en Buen día, aprovechó para hacer un llamado a la conciencia colectiva y a la empatía hacia quienes trabajan la tierra.

Señaló que, en muchas ocasiones, se minimiza el esfuerzo que implica producir alimentos y plantas, y que existe una percepción errónea de que todo se obtiene con facilidad.

“A todos nos cuesta mucho la vida. A los agricultores les cuesta mucho sacar las plantas, los tomates, las verduras, y muchas personas quieren regatear o piensan que todo se nos hace fácil. La realidad es que absolutamente a todos nos cuesta”, manifestó.

Los ventoleros han afectado la infraestructura del vivero El Zamorano. (redes/Facebook)

Martínez también pidió apoyo para otros productores que atraviesan situaciones similares, como los paperos de Cartago, así como tomateros y chileros de distintas zonas del país que han perdido gran parte de sus cosechas.

En su mensaje, instó a la población a respaldar el agro nacional, optar por productos ticos y entender que detrás de cada planta, verdura o fruta hay años de esfuerzo, sacrificio y, en muchos casos, lágrimas.

“Aunque muchas veces no compartimos estas realidades en redes sociales, forman parte de nuestro pasado y de nuestro presente. La agricultura no es fácil y las pérdidas que hemos tenido en este inicio de año han sido muy duras”, afirmó.

Finalmente, agradeció el respaldo que durante más de 50 años han recibido por parte de los consumidores y aseguró que, con conciencia, empatía y apoyo al productor nacional, el sector podrá salir adelante pese a las adversidades.