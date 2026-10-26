El galán que habría conquistado a Jennifer Segura trabajó en televisión hace 9 años

Cada vez son más las señales de que Jennifer Segura le habría dado una nueva oportunidad al amor, esta vez con ni más ni menos que Sergio Solano, el hermano de la bellísima exmiss Costa Rica, Johanna Solano.

Sergio Solano y Jennifer Segura estarían escribiendo una nueva historia de amor juntos. (Instagram/Instagram)

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Fotos y videos “hablan” de romance

Primero fue en unas fotos que el galán “camufló” la semana pasada entre una seguidilla de imágenes que publicó en Instagram de un reciente paseo por Manzanillo, y en las que se mostró por primera vez junto a la presentadora de canal 7.

Luego, este domingo, Segura compartió con la familia de quien sería su nuevo enamorado en la casa de la mamá de él, donde se reunieron para ver Mira quién baila. Un video delató que la figura de Buen día estaba ahí.

Sergio Solano es un reconocido triatleta de Costa Rica. (Instagram/Instagram)

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Aunque por el momento ninguno de los dos ha aceptado ni ha rechazado públicamente que están juntos, ni ha respondido a las consultas de La Teja al respecto, las pruebas que los vinculan sentimentalmente dejan pocas dudas.

El paso de Sergio Solano por la TV

¿Pero quién es Sergio Solano, además del hermano de Johanna? El joven de 37 años es un reconocido triatlonista costarricense con varios campeonatos nacionales.

Sergio Solano junto a sus hermanas Ileana Quirós, Johanna Solano y la matriarca de la familia, doña Ileana López. (Instagram/Instagram)

Precisamente, esa faceta de deportista llevó a Solano a la televisión en 2017, fichado por Repretel para el programa Guerreros, que se estrenó por canal 11 el 29 de mayo de 2017.

Guerreros fue una producción basada en la competencia física que puso a prueba el coraje, la disciplina, el espíritu competitivo y la fuerza de Sergio y del resto de los participantes.

La producción estuvo al aire solo durante cuatro meses, ya que el 29 de setiembre de 2017 se canceló debido a las múltiples lesiones que comenzaron a sufrir los competidores por las pruebas que los desafiaban a diario.

Sergio Solano, el primero de pie de izq. a der., fue parte del programa de Repretel, Guerreros.

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Quiso explorar otra faceta de él

Es decir, quien sería la nueva conquista de Segura solo permaneció cuatro meses al aire en el programa; según dijo en ese momento, él aceptó participar para explorarse en una faceta muy distinta.

“Me llamó la atención el concepto del programa, porque más que triatlonista soy un apasionado del deporte y de la actividad física, entonces vi esta oportunidad como una buena opción y herramienta para explorar en diferentes campos de la competición”, había expresado Solano sobre su llegada al programa y a la tele hace casi una década.

Así se veía Sergio Solano hace 9 años cuando participó en Guerreros de Repretel. (Melissa Fernandez Silva)

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