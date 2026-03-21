El gesto que tuvo el novio de Lucía Jiménez con la bailarina enamora a cualquier mujer

La bailarina Lucía Jiménez fue sorprendida al cierre de esta semana por un gesto de su novio con el que cualquier mujer se enamoraría.

El venezolano Carlos Matute, periodista y productor audiovisual, celebró con un romántico mensaje los cuatro años de amor con Jiménez.

Lucía Jiménez y Carlos Matute llevan cuatro años juntos. (Instagram/Instagram)

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Matute dio a conocer en su mensaje cómo le llama de cariño a la bailarina de los programas más importantes de Teletica y gritó a los cuatro vientos su fortuna por tenerla.

“Lulita sí que es la mejor terapia que he podido tener. Cuatro años de mucha felicidad, amor y compañía. Insisto en que soy el carajo más suertudo del mundo”, afirmó el galán.

Con el mensaje publicó fotos que tiene al lado de su amada y que han inmortalizado hermosos momentos de la relación, como paseos que han tenido o el apoyo que le ha dado él en sus proyectos televisivos.

Lucía Jiménez fue sorprendida por este romántico mensaje de su novio. (Instagram/Instagram)

En una entrevista que le hizo La Teja a la pareja en el 2023, ella nos contó qué fue lo que la flechó de su novio.

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“De él me atrae que es superinteligente y tranquilo y eso me da mucha paz y mucha calma”, dijo.

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Desde eso ha pasado mucho tiempo, pero la pareja solo demostró que, en casi tres años, el amor creció como la espuma.