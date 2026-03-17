Bailarines Lucía Jiménez y Javier Acuña se reencuentran más allá de Teletica con este proyecto

Los bailarines Lucía Jiménez y Javier Acuña son muy conocidos en el país gracias a su participación en los diferentes programas de baile que ha producido Teletica.

Sin embargo, los talentosos de la pista se reencuentran más allá de las cámaras de canal 7 con un innovador proyecto que presentarán durante el próximo sábado y domingo.

Lucía Jiménez y Javier Acuña bailan juntos en competencias nacionales e internacionales desde hace cerca de 10 años. Fotografía: Archivo LT. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Bailarina Lucía Jiménez respondió con sarcasmo curiosa pregunta que le hicieron sobre Javier Acuña

“Lo que somos”, un show íntimo y diferente

“Lo que somos” es el nombre de la iniciativa, un espacio que nació hace algunos años y que regresa con una segunda fecha en la que el público podrá disfrutar de un espectáculo de baile profesional más de cerca e íntimo.

“Consiste en un show de baile que vamos a realizar al atardecer en Finca Los Vientos (en Santa Ana). Es una hora donde Lucía y yo vamos a presentar un show de bailes latinos, populares, con cambios de vestuario y escenografía”, explicó Javier en una reciente entrevista con La Teja.

Un espacio creado por ellos mismos

El pelirrojo explicó que “Lo que somos” surgió de la necesidad que hallaron de crear espacios donde la gente pueda ir a ver en acción a bailarines profesionales, algo que es muy común en otros países, pero que en Costa Rica no ha tenido tanto auge.

“Lucía y yo siempre andamos buscando espacios para proyectar nuestro trabajo. Ella y yo somos, además de amigos y colegas, pareja de baile y llevamos tiempo montando coreografías que ahora queremos mostrarle a la gente. Esta es una iniciativa en la que nosotros mismos creamos el espacio para presentarnos y que nos lleguen a ver bailar”, agregó Javi.

LEA MÁS: Ericka Morera se reencontró con alguien que la hizo muy feliz en Teletica

Fechas, precios y detalles del evento

“Lo que somos” se celebrará este sábado 21 y domingo 22 de marzo, ambos días con actividades distintas y con cupo limitado.

Javier explicó que el sábado el evento inicia a las 5 de la tarde, con un show en vivo de ellos a las 6:30 p.m. como plato fuerte de la velada. El precio de la entrada por persona es de 20 mil colones.

Javier Acuña participa en muchos proyectos de televisión de Teletica. Fotografía: Instagram Javier Acuña. (Instagram/Instagram)

El domingo 22 de marzo, la entrada tiene un valor de 15 mil colones por persona, iniciará a las 9 de la mañana y consistirá en una clase de baile de dos horas con los populares bailarines de Dancing with the Stars y Mira quién baila.

Ambos días, el precio de las entradas incluye el parqueo, algunas bebidas, regalías y el disfrute de la actividad estelar (el show o la clase).

Música y proyección a futuro

La música estará a cargo del “Dj” Leinad, el alter ego del modelo y empresario Daniel Carvajal.

“La idea de nosotros es llevar Lo que somos por todo el país. Nos encantaría llevarlo por cada provincia y tener un impacto cultural en Costa Rica porque es importante dejar un poquito de lo que hemos aprendido en las comunidades”, destacó Javier.

LEA MÁS: Javier Acuña “asolea” un talento de su novio que lo podría llevar a programa de Teletica

La intención de los bailarines con este proyecto es, además, que las personas se contagien de la fiebre del baile, se relajen, disfruten y aprendan.

Si usted está interesado en asistir, puede reservar su cupo al 8517-0000.