El incómodo reclamo al aire que hizo Maricruz Leiva en un programa de Repretel

La periodista y presentadora Maricruz Leiva no se anduvo por las ramas y lanzó un incómodo comentario al aire, que sonó a reclamo, en un programa de Repretel en el que participó este viernes como invitada.
En el programa Giros, la revista matutina de canal 6, invitaron a Maricruz, a Verónica González y a Johanna Villalobos para conversar sobre el tema de los retos de encontrar una pareja, pero la comunicadora se quejó de algo que, tal parece, no le gustó.
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Lo que dijo Maricruz
“Tengo una duda: ¿por qué nos invitaron a tertuliar (sobre ese tema) solo a mujeres, a hablar de falta de compromiso? Aquí hacen falta hombres”, dijo Maricruz a los pocos segundos de iniciado el segmento.
Diego Vargas, presentador de Giros, le dijo que ahí estaba él y también destacó la presencia del psicólogo que sería la voz experta en el abordaje del tema, pero eso no convenció a Leiva.
“Vos sos el psicólogo y vos el presentador. Nosotras somos las que vamos a tertuliar y no hay hombres”, agregó Maricruz.
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Desviaron atención
Vargas y su otra compañera Maricrís Rodríguez, quien presentaba junto a él el segmento, intentaron desviar la atención de lo que decía Maricruz, quien, pasado el reclamo, dio su punto de vista sobre el tema para el que la invitaron a hablar.