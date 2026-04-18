El incómodo reclamo al aire que hizo Maricruz Leiva en un programa de Repretel

La periodista y presentadora Maricruz Leiva no se anduvo por las ramas y lanzó un incómodo comentario al aire, que sonó a reclamo, en un programa de Repretel en el que participó este viernes como invitada.

En el programa Giros, la revista matutina de canal 6, invitaron a Maricruz, a Verónica González y a Johanna Villalobos para conversar sobre el tema de los retos de encontrar una pareja, pero la comunicadora se quejó de algo que, tal parece, no le gustó.

Maricruz Leiva participó este viernes como invitada en un segmento de Giros. (Captura/Captura)

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Lo que dijo Maricruz

“Tengo una duda: ¿por qué nos invitaron a tertuliar (sobre ese tema) solo a mujeres, a hablar de falta de compromiso? Aquí hacen falta hombres”, dijo Maricruz a los pocos segundos de iniciado el segmento.

Diego Vargas, presentador de Giros, le dijo que ahí estaba él y también destacó la presencia del psicólogo que sería la voz experta en el abordaje del tema, pero eso no convenció a Leiva.

“Vos sos el psicólogo y vos el presentador. Nosotras somos las que vamos a tertuliar y no hay hombres”, agregó Maricruz.

Maricruz Leiva no se tragó las palabras e hizo un reclamo al aire en programa de Repretel

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Desviaron atención

Vargas y su otra compañera Maricrís Rodríguez, quien presentaba junto a él el segmento, intentaron desviar la atención de lo que decía Maricruz, quien, pasado el reclamo, dio su punto de vista sobre el tema para el que la invitaron a hablar.