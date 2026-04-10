Maricruz Leiva conoce uno de los lugares más impresionantes del mundo y queda sin palabras

La periodista Maricruz Leiva quedó completamente maravillada tras visitar uno de los lugares más espectaculares del planeta: el Salar de Uyuni, en Bolivia.

La comunicadora disfruta de unos días de descanso junto a su esposo Fernando Vílchez, y este jueves compartió con sus seguidores la experiencia que la dejó sin palabras.

Maricruz Leiva junto a su esposo Fernando Vílchez en el lugar que la dejó sin palabras. Fotografía: Instagram Maricruz Leiva. (Instagram/Instagram)

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Un destino que hay que ver para creer

El Salar de Uyuni es conocido por ser el desierto de sal más grande y alto del mundo, famoso por sus impresionantes “espejos de agua”, que reflejan el cielo de una forma única.

Ante este paisaje, Maricruz Leiva no pudo ocultar su emoción.

“No puedo ni explicar lo que siento. Es demasiado bonita la sensación. Es una maravilla. Vean la belleza, esto es pura sal. Demasiado lindo”, afirmó.

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Los famosos espejos que enamoran al mundo

La periodista contó que logró llegar a la zona donde se forman los espejos naturales, uno de los principales atractivos del lugar.

“Llegamos a los espejos de agua, nos dan botas y allá está toda la gente esperando el atardecer nada más para ver los espejos de agua. Vean el espejo, las nubes arriba y las nubes abajo. ¡Qué belleza! Es una belleza esto. En serio que esto es una maravilla”, afirmó en videos que compartió en sus historias de Instagram.

Además de la emoción, Leiva expresó un profundo agradecimiento por la experiencia vivida.

“Gracias a Dios porque estoy viva y me da la oportunidad de estar aquí. Gloria a Dios!”, expresó.

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