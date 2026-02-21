Maricruz Leiva revela el trastorno genético que le detectaron: “Me pegué la lotería”

La periodista Maricruz Leiva se sinceró este viernes sobre una situación de salud que la tomó por sorpresa, pese a llevar un estilo de vida saludable.

La comunicadora contó que, tras someterse a una serie de exámenes médicos exhaustivos para investigar sus altos niveles de triglicéridos y colesterol, recibió un diagnóstico inesperado.

Maricruz Leiva dio a conocer este viernes la situación de salud que tiene. (Alonso Tenorio)

El diagnóstico: dislipidemia severa genética

Leiva explicó que decidió profundizar en estudios luego de notar que, aunque cuida su alimentación y hace ejercicio, sus resultados no mejoraban.

Entre las pruebas que le realizaron estuvieron el perfil de lípidos y otros exámenes específicos para encontrar la causa del problema.

“Tengo una cosa que se llama dislipidemia severa genética o hipercolesterolemia familiar. Es un trastorno hereditario genético. Me pegué la lotería, y es causado por algunas mutaciones genéticas que heredé”, afirmó Leiva.

La hipercolesterolemia familiar es un trastorno hereditario que provoca niveles muy elevados de colesterol en sangre, independientemente de la dieta o el peso corporal.

“No era normal en alguien como yo”

Maricruz relató que un primo médico ya le había advertido que sus niveles no eran habituales.

“Él me decía que veía esos resultados una vez al año en una persona muy obesa o en alguien que pesaba 400 libras, pero no en alguien como yo”, destacó la comunicadora.

La expresentadora de Teletica aseguró que mantiene hábitos estrictos: evita carbohidratos y azúcares, practica ejercicio y sigue el ayuno intermitente. Sin embargo, nada de eso influye en su condición.

“La doctora me dijo que podía no comer, pero que siempre iba a tener eso porque es un desorden genético”, declaró.

Maricruz Leiva habla de su problema de salud

Busca prevenir un derrame o un infarto

Los especialistas le recomendaron acudir a un nutricionista especializado en problemas de colesterol para llevar un control más específico y reducir riesgos.

Maricruz afirmó que su prioridad es prevenir complicaciones mayores como un derrame cerebral o un infarto, situaciones que pueden estar asociadas a niveles elevados de colesterol no controlados.

Al compartir su diagnóstico, la periodista no solo explicó su realidad médica, sino que también abrió la conversación sobre la importancia de realizarse chequeos y no asumir que un estilo de vida saludable es garantía absoluta frente a condiciones hereditarias.

