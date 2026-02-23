El inesperado y conmovedor testimonio de Daddy Yankee que sacudió una iglesia en San José

Daddy Yankee vino a Costa Rica a dar su testimonio de vida tras entregar su vida a Dios. (redes/Instagram)

El cantante puertorriqueño Daddy Yankee, ícono mundial del reguetón y responsable de marcar a toda una generación con su música, visitó este fin de semana Costa Rica, pero esta vez lo hizo lejos de tarimas, luces y conciertos multitudinarios.

Ahora presentado como Raymond Ayala, el artista dio su testimonio de vida este domingo en la iglesia Casa Pasión, en San José, donde compartió un mensaje centrado en la fe, la transformación personal y la búsqueda de un propósito de vida más allá de la fama y el éxito artístico.

Durante su intervención, Ayala habló abiertamente sobre el proceso que lo llevó a tomar la decisión de entregar su vida a Cristo, así como de la importancia de enfrentar los miedos y vacíos que, según él, no logró llenar ni siquiera cuando alcanzó la cima de su carrera.

Regalo especial

El mismo artista, que en el pasado abarrotó en múltiples ocasiones el Estadio Nacional, hoy se presenta con un mensaje muy distinto, cargado de reflexión y testimonio personal.

“Soy Raymond Ayala, un ser humano como usted, un siervo del Señor, agradecido con lo que ha hecho el maestro y yo quiero que todos me le den un grito de júbilo al cielo, Costa Rica”, dijo.

Además, previo a subir al escenario, ocurrió un momento especial y cargado de simbolismo.

No fue en un camerino ni tras bambalinas, sino en pleno encuentro con el público, donde una chef costarricense decidió cumplir un sueño muy personal.

Andrea Meza llegó con un queque elaborado por ella misma para el artista, el cual incluía una figura tipo Funko inspirada en el cantante, detalle que llamó la atención por su creatividad y cariño.

El intérprete de éxitos como “La gasolina” recibió el gesto con humildad, aceptó el queque, abrazó a la chef y compartió varios minutos con las personas que se acercaron a saludarlo y agradecerle por su mensaje.

Choché Romano y su esposa Ashley Garcia fueron unos que tuvieron la oportunidad de estar con Daddy Yankee. (redes/Instagram)

La actividad también reunió a seguidores del artista y a figuras de la farándula nacional, quienes no quisieron perderse el testimonio del puertorriqueño.

Entre los que asistieron estuvieron el exfutbolista Austin Berry y su esposa Cristina Alfaro, Choché Romano y su esposa Ashley García, la expresentadora Hanzell Carballo y la periodista Lizeth Castro.