Daddy Yankee dedica emotivo mensaje a Costa Rica tras su llegada

Daddy Yankee arribó al país este sábado y dedicó unas palabras a Costa Rica

Por Yerlin Gómez Izaguirre

Este domingo 22 de febrero representa una fecha especial para Daddy Yankee, quien se encuentra en Costa Rica para participar en una actividad muy distinta a las que marcaron sus visitas anteriores.

Su llegada se dio la noche del sábado, cuando fue recibido por seguidores y algunos medios que aguardaban para escuchar sus primeras declaraciones en el país.

El cantante arribó vestido completamente de blanco y utilizando una mascarilla, la cual se retiró para saludar y estrechar las manos de quienes se encontraban en el lugar, generando un ambiente de cercanía y tranquilidad.

La última vez que Daddy Yankee estuvo en Costa Rica fue para un concierto. (MAYELA LOPEZ)

Un mensaje dirigido al país

En un video compartido por el medio cristiano Impact Radio, se aprecia el momento exacto de su llegada y las palabras que dedicó al país.

“Venimos aquí a contar testimonio a Costa Rica, a esta bonita tierra, que Dios bendiga siempre”, expresó el artista.

Tras el breve mensaje, el intérprete se dirigió a su vehículo y se despidió, recordando a los asistentes que los espera este domingo para compartir su testimonio.

