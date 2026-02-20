FoodFest 2026 llenará de sabor y música La Sabana durante dos fines de semana

San José se prepara para recibir una nueva edición del festival gastronómico y cultural más esperado del verano.

El FoodFest 2026 celebrará su edición número 12 en el parque La Sabana, consolidándose como uno de los encuentros familiares más concurridos de la capital.

Fechas, horarios y ubicación

El evento se realizará los días 21, 22, 28 de febrero y 1 de marzo. Los sábados el horario será de 11 a.m., a 10 p.m., mientras que los domingos se extenderá de 11 a.m., a 9 p.m.

FoodFest 2026 será celebrado dos fines de semana seguidos. (Food Fest/Cortesía)

Oferta gastronómica y negocios

El festival contará con más de 30 foodtrucks con opciones variadas que van desde comida típica costarricense, hasta libanesa, peruana, mexicana. Además, habrá un Mercadito de Emprendedores con marcas nacionales.

El público podrá encontrar productos como bisutería, pastelería, artículos para mascotas y propuestas creativas, fortaleciendo la gastronomía, la música y el turismo local.

Música en vivo y actividades familiares

En el escenario principal se presentarán artistas y bandas nacionales como Jorge Chicas, Karina Severino, Marco Jara, Isaac Morera, Dirty Jack, Tapón, La Kuarta, Café con Leche, Dynamo, Son de Calle, Banda Chiqui Chiqui, Colectivo Manteca y Gaviota.

También habrá actividades para niños, zonas de descanso, espacios para fotografías y se dará la transmisión del clásico nacional.

Acceso y recomendaciones

La entrada es gratuita y abierta a todo público. Se aceptan todos los métodos de pago y el evento contará con seguridad privada y policía municipal.

La organización recomienda usar bloqueador solar, ropa cómoda y llevar abrigo para los conciertos nocturnos.