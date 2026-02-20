Eventos

FoodFest 2026 llenará de sabor y música La Sabana durante dos fines de semana

El FoodFest 2026 celebrará su edición número 12 en San José

EscucharEscuchar
Por Yerlin Gómez Izaguirre

San José se prepara para recibir una nueva edición del festival gastronómico y cultural más esperado del verano.

El FoodFest 2026 celebrará su edición número 12 en el parque La Sabana, consolidándose como uno de los encuentros familiares más concurridos de la capital.

LEA MÁS: Omar Cascante revela que venció peligroso problema de salud contra el que luchó durante tres años

Fechas, horarios y ubicación

El evento se realizará los días 21, 22, 28 de febrero y 1 de marzo. Los sábados el horario será de 11 a.m., a 10 p.m., mientras que los domingos se extenderá de 11 a.m., a 9 p.m.

Food Fest 2026
FoodFest 2026 será celebrado dos fines de semana seguidos. (Food Fest/Cortesía)

Oferta gastronómica y negocios

El festival contará con más de 30 foodtrucks con opciones variadas que van desde comida típica costarricense, hasta libanesa, peruana, mexicana. Además, habrá un Mercadito de Emprendedores con marcas nacionales.

LEA MÁS: Lynda Díaz celebró así la noticia de que será abuela por segunda vez

El público podrá encontrar productos como bisutería, pastelería, artículos para mascotas y propuestas creativas, fortaleciendo la gastronomía, la música y el turismo local.

Música en vivo y actividades familiares

En el escenario principal se presentarán artistas y bandas nacionales como Jorge Chicas, Karina Severino, Marco Jara, Isaac Morera, Dirty Jack, Tapón, La Kuarta, Café con Leche, Dynamo, Son de Calle, Banda Chiqui Chiqui, Colectivo Manteca y Gaviota.

También habrá actividades para niños, zonas de descanso, espacios para fotografías y se dará la transmisión del clásico nacional.

Acceso y recomendaciones

La entrada es gratuita y abierta a todo público. Se aceptan todos los métodos de pago y el evento contará con seguridad privada y policía municipal.

La organización recomienda usar bloqueador solar, ropa cómoda y llevar abrigo para los conciertos nocturnos.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Food FestLa SabanaSan José
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.