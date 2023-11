El maquillista de los famosos David Calvo nos contó algunos secretos

David Calvo es conocido como el maquillista de las famositicos.

El reconocido maquillista David Calvo puede rajar que ha trabajado en todas las televisoras del país y que ha dejado bellas a la gran mayoría de periodistas, presentadoras y modelos de este país.

Entre su lista de clientas, que terminaron siendo sus íntimas amigas, destacan la actriz Maribel Guardia; la exmodelo y esposa de Keylor Navas, Andrea Salas; la presentadora Vica Andrade y Marilin Gamboa.

David está cumpliendo 23 años de carrera como maquillista de televisión y aunque a inicios de octubre renunció a canal 8, tras tres años de estar en Multimedios, recién se acaba de incorporar a la planilla de Extra TV 42, el único canal que le faltaba por trabajar.

Conversamos con el experto en belleza y el encargado de embellecer a media farándula nacional.

- ¿Cómo fue que se metió a trabajar en televisión?

Empecé en canal 13 cuando tenía 17 años y medio, ahí estuve como hasta que cumplí los 20 años y después de ahí estuve un lapso pequeño en Repretel, no me gustó y me fui a trabajar con casas cosméticas. Regresé a la televisión después a Teletica, que estuve como dos años gracias a que me llamó Ángel Rafael, pero después me fui porque se me abrieron las puertas de trabajar como maquillista internacional para Chanel Latinoamérica y estuve ocho años con la marca viajando por todo el mundo.

Las hermanas Nicole y Nadia Aldana son parte de sus clientas.

- ¿Y qué lo hizo regresar?

Pedí un lapso a la marca porque me quiso dar una loquera media depresiva de andar solo de avión en avión y me vine para Costa Rica y fue cuando me llamaron de canal 9 como jefe del departamento de maquillaje, donde estuve tres años y otra vez me regresé a Chanel, estuve con ellos como tres años más viajando y en eso se vino la pandemia y ya no podíamos viajar por el cierre de aeropuertos. Me vine de nuevo y en eso me llamó Douglas Sánchez, cuando era el director de canal 8 y me ofrece trabajo con ellos.

David Calvo empezó a maquillar a las famosas del país cuando tenía 17 años.

- ¿Y cómo inició en esto del maquillaje?

Yo estudiaba teatro y nos llegaron a dar un taller de maquillaje porque tenía que caracterizarme de viejito y llegó Milo Junco, nos dio una pincelada y ahí descubro que me gusta el maquillaje, la verdad no lo sabía. Entonces, empecé a maquillar a las compañeras del teatro y a travesear el maquillaje de ellas y me decían “David, pero es que usted tiene talento, vea con lo poquito que nos enseñaron y vea que lindo maquilla”. Y ahí me di cuenta que sí me gustaba aunque yo lo que quería estudiar era como Enfermería o algo que tenga que ver con hospitales, pero empecé a ver que era algo mío y me gustaba.

David Calvo maquilla a la periodista Paula Brenes desde que trabajaban juntos en el desaparecido canal 9.

- Pero, ¿cómo logra esa primera oportunidad de trabajar en una televisora?

Un tío mío trabajaba en Repretel y llegaron a la casa de él a una fiesta varios compañeros y entre ellos llegó una maquillista del 13, Carmen López, y mi tío le dijo que a mí me gustaba el maquillaje y me la presentó. Un día la llamé y ella me dijo que si podía ir mañana. Nunca se me olvida que cuando entré estaban maquillando a Nono Antillón y yo fascinado porque me acordaba que a ella la veía en canal 2 chiquitillo. Desde ese día no falté más hasta que me dieron media plaza porque una de las maquillista quedó embarazada.

- ¿De quién aprendió más?

La única persona que puedo decir de la que aprendí muchísimo fue Andrés Sanabria (q,d.D.g) exmaquillista de Repretel, me lo recomendaron y él me dijo, “venite para mi casa y me ves como yo maquillo y ahí vas viendo y agarrando volados”. Él maquillaba a las modelos que salían en los catálogos como Avon y en aquella época las modelos más famosas eran Marilin Gambao, las hermanas Barrantes, Ana Deisy Fuentes, los que bailaban con Zona 4 y Factor X, Aldo Mata, y yo solo lo veía.

Después Andrés muere (diciembre 2014) y yo me convierto como en el rey de las cejas, ni tenía pensado hacer cejas como él, pero una de sus clientas me dijo que me tocaba seguirla atendiendo, porque Andrés me enseñó a maquillar cejas, que era su sello, él las hacía perfectas y fue cuando empecé a tener como clientas a Christy Marín, Marisol Soto y cuando me di cuenta tenía a medio Costa Rica en mi casa.

Andrés Sanabria fue maquillista de Repretel y su mentor en todo esto.

- ¿Sigue estando Andrea Salas entre sus clientas?

Desde que ella era modelo y hacía pasarelas la maquillo, como Karen Brenes y todas las de aquella época, por eso nos volvimos muy amigos. Cuando viene de vez en cuando la maquillo o a veces me escribe y voy a la casa de ella en Curridabat y nos vemos para tomar café o un vino, nos encanta escuchar a Mónica Naranjo a todo volumen cada vez que viene aquí porque muchas veces se va directo a su finca en Guanacaste.

Andrea Salas, esposa del portero Keylor Navas, también es de sus clientas más chineadas. Esta foto fue en el 2016. (Adrian Soto)

- ¿Y cómo nació esa cercanía con Maribel Guardia?

Maribel era compañera del colegio de una tía materna mía, mi sueño de toda la vida fue conocer Televisa San Ángel, y yo decía que con solo verla ya era suficiente, como ella es tan famosa en la novelas.

Una vez ella vino a Señora Costa Rica como animadora y estoy maquillando a Marisol Soto y entra ella. Ya venía maquillada por Andrés Sanabria y cuando la vi dije, “oh, my god’ (Dios mío), con aquel vestido y aquella cola arriba como se pone ella tan divina y yo quedé impactado. Luego la vi en un rincón leyendo el guion y me le acerqué y le comenté que ella conocía a mi tía y me decía: “ay no puede ser que sea sobrino de Pequita (así le dicen a la tía)” y le conté que también conocía a Mima (su hermana Vilma Chacón) porque yo trabajé para Habit Soluciones, que era de su hermano Armando García, y la maquillaba a ella cuando la llevaba al set.

- ¿Y desde hace cuánto es su maquillista?

Un día me llama Marco (Chacón) su esposo y me dice que es que ella ocupa que la maquille para unas fotos que viene a hacerse a Costa Rica y yo: “¡¿What?!” y le dije que por supuesto. Llegué al hotel y la maquillé y la peiné y desde ese día cada vez que viene me contacta.

Un día vino para ser madrina de Buen día y dormí en el mismo hotel de ella porque me dice: “yo necesito despertarme y saber que usted está aquí”, la maquillé para bodas de familiares, cuando Mima cumplió 80 años, que fue en el hotel Cariari, y a veces para Navidad voy a la casa y me quedo tomando café con ellas.

A Maribel Guardia más que clienta la considera una amiga.

- ¿Y ya conoció Televisa?

Cuando trabajaba para Chanel la llamé y le dije que estaba en México, que me gustaría verla y me dijo que en la tarde tenía llamado de telenovela, pero que iba a ir a almorzar a su casa y me invitó a su casa, después me dijo que la acompañara a Televisa y a mi casi me da un ataque de ansiedad, no lo podía creer.

Me presentó a un montón de actrices que veíamos en los pasillos, Cynthia Klitbo, la hija de Silvia Pinal (Sylvia Pasquel), Candido Pérez, a Galilea Montijo y Andrea Legarreta, ella se quedó en el foro grabando y me dijo: “vaya y dé vueltas y conoce” y yo me fui a andar por todo Televisa como un chiquito.

Maribel me llevó a conocer caracterización, maquillaje y todo, para mí fue demasiado.

- ¿Y a cuáles personalidades del medio considera amigas?

Una que siempre ha sido de mis amigas es Ivonne Blanco (canal 13), Marilin Gamboa, doña Amanda Moncada, con Vica Andrade me llevo muy bien, a Maribel siempre le escribo y ella me responde.

David además de maquillar a celebridades trabaja para marcas reconocidas de maquillaje.

- ¿Cómo se siente al saber que muchas prefieren contratarlo y que confían en su trabajo?

Mucha gratitud porque bueno... Ahora ha salido tantísimo maquillista que se maquilla de mujer, pero bueno, uno respeta a las nuevas generaciones, pero imaginate teniendo tanta competencia nueva aún así me siguen llamando y a mis 41 años puedo decir que me sobra el trabajo, tanto en Costa Rica como fuera, porque a mí me contratan para ir a alistarlas para una boda o fiesta y me pagan todo y nada más me devuelvo.