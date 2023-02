Maquillista de canal 8 tuvo un viaje en taxi cargado de malos olores

El maquillista David Calvo es el encargado de dejar siempre bellas a periodistas como Paula Brenes, Janeth García, a la presentadora María Fernanda León y a otras más en el canal 8 de Multimedios.

Resulta que el experto en belleza reconoce que a veces es algo despistado o que por andar en carreras para llegar al canal le suelen ocurrir cosas que en el momento le dan cólera, pero que después se vuelven un vacilón.

David Calvo Cortesía

El lunes pasado le agarró tarde, pues debe entrar al canal en la madrugada para alistar a los presentadores del noticiero matutino, y aunque siempre acostumbra viajar con un compañero, ese día este no pudo pasar por él, así que le tocó irse en taxi de Moravia hasta La Sabana.

En medio del carrerón por alistarse, ponerse bloqueador, preparar el almuerzo, terminó teniendo un viaje lleno de malos olores.

“Salgo en carrera para que no vaya a pitar (taxista) a esas horas, yo había dejado la bolsa de la basura en la puerta de la cochera para sacarla a la acera, pues en mi loquera y aceleración salí, agarre la bolsa del desayuno, el maletín y la de la basura y me monté al InDrive. Entro y pongo todo en el piso del asiento y al ratito digo en mis adentros: ‘que asco huele este carro, ahora lo reporto’. Yo veía que el mae se me quedaba viendo como de reojo y yo dije en mis adentros: ‘este me está acosando’, entonces yo solo veía por la ventana porque estaba bien feo. Al rato vamos por circunvalación y me dice el mae: ‘¿verdad que huele feo muchacho?’, y yo: ‘sí, superfeo, como a pescado asqueroso’, y me dice: ‘que extraño cuando me monté al carro ahora en la madrugada no olía así. Cuando llegué al canal agarré todas las cosas que llevaba y lo iba a reportar cuando veo que traía en las manos la bolsa de basura y el pescado que decía era de un arroz con atún que había botado desde el sábado”, confesó.

De verdad que David resultó bastante despistado, aunque al final se salvó, ya que no llegó con la bolsa de basura hasta el camerino de maquillaje a inundar de olor a pescado como sí lo hizo con el carro del taxista.