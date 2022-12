El mensaje de Freddie Mercury que conmovió al mundo pocas horas antes de morir

Hace 31 años falleció el cantante Freddie Mercury, a sus 45 años. Archivo (GILL ALLEN)

El 23 de noviembre de 1991, hace poco más de 31 años, Freddie Mercury informó al mundo entero, a través de un comunicado, que era portador de VIH, el virus del SIDA, y apenas un día después, el líder y cantante de la mítica banda Queen, murió con tan solo 45 años.

A fines de los años 80 y comienzos de los 90, la vida privada del vocalista era prácticamente un secreto a voces. No solo se retiró de los escenarios, sino que también de la intensa vida social que siempre llevó.

Fiel al estilo que siempre lo caracterizó, durante esos años, además, prácticamente no conversó con la prensa y ocultó su enfermedad hasta el último momento. Cuando finalmente dio a conocer su estado de salud, nadie imaginó que le quedaban apenas unas horas de vida.

Mercury se presentó en vivo con Queen por última vez en 1986. Al poco tiempo, se hizo estudios y ahí supo que era VIH positivo. Desde entonces, “La Reina”, como había sido bautizado por sus compañeros de estudios debido a su voz temblorosa y a sus gestos amanerados, se refugió en el cariño de sus seres queridos y en la música.

Con la banda que integraba junto a Brian May, Roger Taylor y John Deacon, grabó en se periodo de tiempo tres discos: The Miracle (1989), Innuendo (1991) y el póstumo Made in Heaven (1995). Además, como solista, grabó junto a la soprano española Montserrat Caballé y fruto de esta colaboración publicó, en 1988, su álbum Barcelona.

El cantante de Queen reveló su enfermedad hasta el final. Archivo

Comunicado revelador

Fue el viernes 22 de noviembre de 1991 cuando Freddie Mercury convocó a Jim Beach, el mánager de Queen, para elaborar un comunicado que informara de su enfermedad.

El autor de himnos como “Bohemian Rhapsody”, “Love of my life” y “Somebody to love”, sabía que el final era inminente e inevitable, y decidió dejar de tomar la medicación que lo mantenía con vida (no así los calmantes).

Freddie era muy feliz en su mansión. Foto: La Nación, Argentina

En el comunicado que se dio a conocer el 23 de noviembre de 1991, el cantante y compositor nacido en Zanzíbar el 5 de septiembre de 1946, expresó lo siguiente: “A partir de las enormes conjeturas que han aparecido en la prensa durante las dos últimas semanas, deseo confirmar que soy VIH positivo y tengo Sida. Creo que ha sido correcto no publicar esta información hasta ahora para proteger la privacidad de quienes me rodean. Sin embargo, ha llegado el momento de que mis amigos y mis fans de todo el mundo sepan la verdad”.

Luego agregó: “Espero que todos se unan a mis doctores y a todos los demás en el mundo que luchan contra esta terrible enfermedad. Mi intimidad siempre ha sido algo especial para mí y soy famoso por conceder pocas entrevistas. Por favor, comprendan que esto seguirá siendo así”.

Solo sus amigos más cercanos sabían que tenía Sida y que le quedaban pocos días de vida. Foto: GDA, La Nación, Argentina

Freddie Mercury murió el 24 de noviembre de 1991 debido a una bronconeumonía que se complicó por el sida.

Curiosidades de su mansión

A 31 años de su muerte, estas son las seis curiosidades de la última casa donde vivió el cantante de Queen, una magnífica mansión en Londres llamada el Garden Lodge:

1. La afortunada heredera de la propiedad fue Mary Austin, pareja de Mercury entre 1970 y 1976, a quien le dedicó el tema “Love of my life”. Austin recibió la mitad de la fortuna de su antigua pareja y la mansión de Garden Lodge, valorada en $22,5 millones, en la que reside actualmente.

Después de su muerte, sus seguidores le dejaban mensajes en la puerta de su casa. Foto: GDA, La Nación, Argentina

2. Al parecer, fue idea de ella comprar la casa en Kensington a principios de 1980, ya que la consideraba ideal para él. Mercury quedó encantado con la idea de tener una mansión cerca de donde vivió su adolescencia y donde se formó la icónica banda Queen.

3. La mansión fue construida con un estilo georgiano. Tiene dos plantas de altura y cuenta con ocho dormitorios, un ala de estudio y un frontón con un gran ventanal. Está cercada por altos muros de ladrillo que rodean el jardín con una puerta de vidrio oscuro que proporciona una entrada.

4. Tras su muerte, la pared exterior del muro se convirtió en un santuario en su honor. Los fans colocaron cartas, mensajes, dedicatorias y hasta grafitis, sin embargo, debido a la presión de los vecinos de este exclusivo barrio, Mary Austin tuvo que retirarlas en 2017.

Otra gran curiosidad es que usó este mismo carro por años. Foto: GDA, La Nación, Argentina

5. Según los rumores, la compra de la casa fue por aproximadamente medio millón de dólares y pagada en efectivo. Además, se suman los gastos de las remodelaciones para convertir la propiedad, originalmente dividida en dos, en una sola.

6. Dentro de estas remodelaciones, el artista mandó instalar un sistema de iluminación sobre la cama del dormitorio principal para controlar diferentes efectos de luz, amanecer, atardecer y puestas de sol.